Epic Games Store : Second Extinction et Mordhau gratuits cette semaine, un jeu narratif sous-marin et une aventure en Alaska offerts ensuite

Vous reprendrez bien deux jeux gratuits grâce à l'Epic Games Store ? La boutique nous invite comme prévu à récupérer cette semaine Mordhau, le slasher médiéval multijoueur de Triternion, et Second Extinction, le FPS avec des dinosaures calibré pour la coopération de Systemic Reaction.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Mordhau Mordhau est un slasher médiéval multijoueur à la première et à la troisième personne. Rejoignez un champ de bataille où s'affrontent jusqu'à 80 joueurs, et incarnez un mercenaire fictif dans un monde réaliste, où vous prendrez part à des combats au corps-à-corps brutaux, mais gratifiants, qui vous pousseront à en vouloir toujours plus. Second Extinction Le but est simple : reconquérir la Terre. Second Extinction vous permet d'affronter des hordes de dinosaures mutants avec un maximum de deux de vos amis. Attention si vous comptez jouer seul : le jeu a été conçu pour être joué en équipe. Seuls les plus forts survivront.

La semaine prochaine, ce seront encore deux titres qui seront offerts : l'aventure narrative sous-marine Beyond Blue et le jeu de plateforme chez les Iñupiat qu'est Never Alone (Kisima Ingitchuna), déjà proposé gratuitement en 2021.