Second Extinction : la date de sortie de la version 1.0 dévoilée en vidéo

Systemic Reaction développe depuis plusieurs années Second Extinction, un jeu de tir à la première personne orienté vers la coopération, où une équipe de soldats humains surarmés affronte des hordes de dinosaures mutants qui ont repris le contrôle de notre belle planète Terre.

Le titre est déjà jouable en Early Access sur PC et en accès anticipé sur Xbox One et Xbox Series X|S via le programme Xbox Game Preview, mais les joueurs attendent évidemment le lancement de la version 1.0 pour découvrir un tas de nouveautés. Eh bien, nous voyons désormais le bout du tunnel, la date de sortie de Second Extinction est fixée au 20 octobre 2022 en version finale sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One et Xbox Series X|S. Les développeurs publieront alors une grosse mise à jour rajoutant une nouvelle carte et un nouveau biome (doublant la taille de la zone de jeu) ainsi que deux nouveaux dinosaures inédits, un système de progression amélioré avec un cap de niveau passant de 50 à 99, un système d'amélioration d'armes peaufiné, la possibilité de se balader librement et de lancer des missions directement depuis la carte, et un tas d'autres petites améliorations.

Second Extinction est pour rappel déjà disponible dans le PC/Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner contre 29,99 € par trimestre via Amazon.