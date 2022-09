Vampire Survivors : date de sortie, bande-annonce et infos pour la version 1.0

Sorti en toute fin d'année dernière en Early Access sur Steam, Vampire Survivors a vite rencontré un énorme succès critique et commercial. Vendu à tout petit prix, le jeu de poncle nous plonge dans une ambiance rétro à la Castlevania pour affronter des hordes d'ennemis en récoltant de l'équipement à chaque partie, façon rogue-like.

Un jeu simple à prendre en main et addictif qui a rejoint le PC Game Pass en mai dernier, et qui est donc toujours en phase d'accès anticipé. Mais plus pour très longtemps. poncle annonce en effet que la date de sortie de Vampire Survivors en version 1.0 est fixée au 20 octobre 2022. Le développeur veut garder la surprise du contenu de cette grosse mise à jour, mais indique tout de même que le jeu bénéficiera de nouvelles traductions (dont le français), de modifications pour certaines armes un peu trop puissantes, de corrections de bugs et de changements pour les Succès. Si vous les avez déjà obtenus, vous les garderez comme tels.

poncle évoque également le portage de Vampire Survivors vers un nouveau moteur de jeu, qui sera disponible d'ici la fin de l'année, mais pas en même temps que la sortie de la 1.0. Les performances seront améliorées, le jeu sera compatible sur davantage de machines et les joueurs pourront passer à cette nouvelle version en conservant leur sauvegarde ou décider de rester sur la version actuelle.

Après la sortie de Vampire Survivors en 1.0, poncle annonce qu'il n'y aura pas de nouveau contenu, mais il continuera à effectuer des mises à jour pour la version avec le nouveau moteur. Enfin, les plus impatients pourront découvrir des teasers de la version 1.0 du 7 au 20 octobre sur les réseaux sociaux et le Discord du jeu. Vous pouvez pour rappel vous abonner au PC Game Pass contre 29,99 € pour trois mois via Amazon.