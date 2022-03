Vampire Survivors détaille sa version 1.0 avec un tas de contenus et un nouveau moteur

En fin d'année dernière, Poncle a lancé sur Steam Vampire Survivors, un jeu d'action façon rogue-like fortement inspiré des Castlevania, demandant de survivre le plus longtemps possible à des vagues d'ennemis. Un titre actuellement en Early Access qui a déjà eu droit à des mises à jour de contenu, mais c'est loin d'être fini.

Le développeur indépendant vient en effet de partager la roadmap des futures mises à jour de Vampire Survivors, et les joueurs pourront notamment découvrir neuf personnages supplémentaires, cinq nouvelles zones, 16 armes inédites, deux power ups et quatre reliques au passage en 1.0. Poncle tease également les arcanes, une nouvelle mécanique avec des cartes de tarots qui devrait arriver en avril.

En plus de cela, le développeur tente de porter Vampire Survivors sur un nouveau moteur de jeu, pour proposer un titre de qualité plus professionnelle que le projet amateur qui a conçu à l'origine. Le jeu tourne bien, mais il lui reste encore du boulot pour rajouter le contenu déjà publié depuis le lancement de Vampire Survivors dans cette nouvelle version, déjà attendue pour cet été. Par ailleurs, Poncle rappelle que le titre était à l'origine sorti sur Android, et c'était un échec, la faute au moteur à la ramasse. Mais cette nouvelle version semble déjà tourner bien mieux, il envisage donc de ressortir Vampire Survivors prochainement sur mobiles.

Pour en revenir à la version 1.0, Poncle ne donne aucune date de sortie, il se concentre sur la publication de plus petites mises à jour régulières, et la 0.3.2 vient d'ailleurs d'arriver, avec cinq Succès, trois armes, un power up et une nouvelle musique. Vampire Survivors coûte pour rappel seulement 2,39 €, et vous pouvez sinon retrouver Castlevania Advance Collection à 17,99 € chez Gamesplanet.