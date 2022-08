Grounded : une date de sortie précise pour la version 1.0

Obsidian Entertainment est surtout connu pour ses jeux de rôle comme Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas ou encore les Pillars of Eternity, mais après son rachat par Microsoft, il s'est lancé dans le développement de Grounded, un jeu de survie avec des enfants rapetissés dans un jardin.

Le titre est jouable depuis deux ans en Early Access sur Steam et sur Xbox One et Xbox Series X|S grâce au programme Game Preview. Il a eu droit à un tas de mises à jour pour rajouter du contenu et améliorer l'expérience, mais bien évidemment, nombreux sont les joueurs qui attendent l'arrivée de la version finale pour se lancer. Eh bien, sortez vos agendas, Obsidian Entertainment annonce que la date de sortie de Grounded, version 1.0, est fixée au 27 septembre 2022. Comme le studio l'avait récemment précisé, le titre inclura alors les 12 mises à jour de contenu publiées depuis le début de l'accès anticipé et surtout une campagne scénarisée, jouable en solo et en coopération, pour découvrir comment les enfants ont été rapetissés par un scientifique fou.

Rendez-vous dans deux petits mois pour découvrir Grounded en 1.0 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre compte déjà plus de 10 millions de joueurs, il est pour rappel inclus dans le Xbox/PC Game Pass, vous pouvez vous abonner au service de Microsoft contre 29,99 € pour trois mois via Amazon.

