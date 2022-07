Grounded : le jeu de survie avec des insectes géants va être adapté en série d'animation par un scénariste de The Clone Wars

Alors que PlayStation Productions va multiplier les adaptations de licences de Sony Interactive Entertainment sur le petit et le grand écran, Xbox est encore timide sur ce terrain-là. Il a cependant mis le pied à l'étrier en proposant enfin sa série live-action sur Paramount+ cette année.

Et il va continuer sur cette lancée avec une autre franchise plus récente et forcément moins populaire. Grounded, le jeu de survie avec des héros rétrécis face à des insectes qui apparaissent alors comme géants, va en effet être transformé en série d'animation par Brent Friedman, scénariste sur Star Wars: Clone Wars, Star Wars Rebels, la nouvelle série Earthworm Jim ou encore Call of Duty: Vanguard. Après tout, l'histoire du titre, autour de lycéens se retrouvant malgré eux enchevêtrés dans les plans d'une conspiration qui menace toute une ville, a tout pour divertir petits et grands : se destinera-t-elle d'ailleurs aux plus jeunes ou seulement aux adultes ?

Pour concrétiser ce projet, Obsidian Entertainment va s'associer à Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media et Bardel Entertainment, ainsi qu'à Brien Goodrich, ancien directeur artistique chez 343 Industries qui aidera sur le scénario. Les bases de ce feuilleton animé Grounded seront présentées aux diffuseurs potentiels à la San Diego Comic Con, puis aux salons Kidscreen et Mipcom plus tard cette année, mais aucune date de sortie n'est encore évoquée à cette heure.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de plonger dans l’univers fantaisiste de Grounded. Ce partenariat sera celui d’une excellente collaboration, élargissant un voyage déjà merveilleux d’exploration et d’aventure », a déclaré Tina Chow, PDG de Bardel Entertainment. « L’équipe d’Obsidian a créé un monde incroyable qui a déjà attiré l’attention de la communauté des joueurs. Nous sommes ravis de travailler avec nos incroyables partenaires pour donner vie à l’histoire dans une série animée, a ajouté Carl Whiteside, MD, WP/SC Productions.

En tant que production Xbox Game Studios, Grounded est compris dans le Xbox Game Pass Ultimate

