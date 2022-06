Grounded : la version définitive en approche avec les nouveautés de la 1.0 et la sortie de l'Accès Anticipé

Obsidian Studios n'avait pas que le petit nouveau Pentiment à présenter au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Il en a profité pour annoncer une belle avancée dans l'histoire de Grounded, son jeu de survie coopératif avec des héros miniaturisés face à des insectes forcément démesurés.

Bonne nouvelle pour les fans et les curieux, Grounded va passer en 1.0 en septembre 2022, ce qui signifie qu'il va quitter son Accès Anticipé pour passer dans la cour des grands. La campagne sera alors entièrement jouable, avec notamment l'apparition d'un environnement appelé Jardin Supérieur renfermant une dangereuse mante religieuse. Cette version dite « définitive » devrait également signer le début de la fin du contenu supplémentaire...

Chez Obsidian, cela fait près de deux ans que nous prenons du plaisir à observer plus de 10 millions de joueuses et de joueurs survivre dans le jardin. Vous avez affronté d’innombrables moustiques, des agiles argyronètes (vous savez, ces araignées qui vivent vraiment dans l’eau) ainsi que des boss mortels comme l’effroyable Reine Araignée (Broodmother). Dans Grounded, vous avez assemblé des ensembles d’armure pour augmenter vos chances de survie, personnalisé vos armes pour qu’elles correspondent à votre style de jeu et utilisé vos talents pour construire des bases et vous défendre contre des hordes d’insectes. Vos hauts-faits sont admirables et toutes ces heures de jeu vous ont aussi permis de nous faire des retours incroyables, qui auront permis de rendre la version définitive de Grounded encore meilleure, pour sa sortie en septembre.

Celle-ci contiendra les 12 mises à jour déjà parues pendant la période d’accès anticipé, mais vous pourrez également vivre l’intégralité de l’histoire mystérieuse de Grounded et comprendre pourquoi vous avez été rétrécis. Découvrez comment les adolescents sont arrivés dans le jardin et faites connaissance avec le savant fou derrière leur mésaventure dans la campagne jouable en solo comme en coopération avec des amis.

Cette version définitive 1.0 ouvrira aussi une toute nouvelle partie du monde de Grounded : le jardin supérieur. Cette section proposera toujours plus de lieux à explorer ainsi que de nouvelles recettes d’armures, d’armes et des secrets que nous n’allons pas dévoiler aujourd’hui pour ne pas gâcher la surprise. Bon, on peut peut-être vous en confier un… La mante religieuse, un insecte que notre incroyable communauté nous demande depuis longtemps, fera son apparition dans le jardin en tant que nouveau boss ! C’est peut-être elle qui causera votre perte…

Ce fut un plaisir de travailler avec notre extraordinaire communauté ces deux dernières années. Chez Obsidian, nous sommes vraiment fiers de ce que Grounded est devenu.

Préparez-vous à plonger dans le jardin en septembre.