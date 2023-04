Grounded : guêpes, duplicateur d'objets, tourelle à glands et plus encore avec la mise à jour 1.2

La sortie de l'Accès Anticipé via la mise à jour 1.0 ne marquait pas la fin de Grounded, loin de là. Obsidian Entertainment a ainsi sorti un patch 1.1 en décembre apportant de nombreuses améliorations pour le gameplay et le confort de jeu, et continue même d'étendre son contenu cette semaine avec le patch 1.2.

L’équipe de Grounded est ravie de vous proposer la mise à jour 1.2 dès aujourd’hui. Nous l’avons surnommée la Super Duper Update, elle apporte de nombreux changements pensés pour améliorer le confort de jeu, plus de 100 nouveaux objets à confectionner, une fonctionnalité évaluant le niveau de confort de votre base et les terrifiantes guêpes. Commençons avec l’objet portant le nom de notre mise à jour, la Super Duper Machine, que vous pourrez voir la prochaine fois que vous rendrez visite à BURG.L dans le laboratoire du chêne. Celle-ci vous permettra de dupliquer certains objets ainsi que des pièces d’équipement, en utilisant de la Science Brute. Chaque objet dupliqué héritera de toutes les améliorations qu’il possède déjà, cette machine vous sera donc d’autant plus utile pour gagner du temps lorsque vous devrez vous équiper rapidement avant de repartir à l’aventure avec vos amis. Pour l’utiliser, vous devrez trouver des disques dans le jardin, bonne chasse ! Si vous avez passé du temps à améliorer vos bases pour vous créer un véritable nouveau foyer dans le jardin, vous serez ravi·e d’apprendre qu’un système de niveau de confort de la base a été ajouté. Les bâtiments, les meubles et les décorations feront monter ce niveau et en progressant vous pourrez débloquer des recettes de construction spéciales, une mutation bénéfique pour la construction et même de nouvelles attitudes, exclusives à ce système. Pour vous aider à gagner des niveaux, cette mise à jour apporte également près de 100 nouveaux objets à confectionner, qui vous permettront de créer la base de vos rêves. La communauté nous a déjà montré son talent en la matière et nous avons hâte de voir quels chefs-d’œuvre vous allez concevoir avec ces nouveaux éléments. Mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi faire la rencontre d’un nouvel ami qui vous aidera lors des phases de construction. Vous pourrez en effet invoquer un moucheron pour concrétiser toutes vos idées les plus folles : il pourra utiliser les planches, les tiges et les autres ressources de votre stock. Cette fonctionnalité sera activée par défaut dans les modes Création et Création avec insectes. Pour profiter des bénéfices de ce nouvel ami dans les modes de jeu Survie, vous devrez d’abord transformer votre partie en partie personnalisée depuis les options du jeu, ce qui représente un moindre effort comparé à tout ce que ce nouvel ami vous apportera ! Les tourelles ont changé, nous avons combiné les tourelles à galets et à pollen pour créer la tourelle à glands. Elle pourra utiliser différents types de munitions selon les cibles que vous affronterez. À titre d’exemple, les balles rocheuses pourront repousser vos ennemis alors que les balles de sève seront idéales pour les ralentir. Au total, ce sont cinq types de munitions qui vous attendent. Vous pourrez les stocker dans un coffre à proximité d’une tourelle pour pouvoir facilement changer de munitions, sans même quitter votre siège. Préparez-vous à bourdonner de plaisir : les guêpes envahissent le jardin ! Affrontez-les, ainsi que les faux-bourdons protégeant les petites ruches du jardin supérieur, et gardez les yeux ouverts pour trouver le nid principal. Attention cependant : si vous les énervez, c’est tout l’essaim qui s’en prendra à vous. Si vous souhaitez relever un défi encore plus corsé, vous pourrez tenter de trouver la Reine des Guêpes, le nouveau boss du jeu ! En battant les guêpes, vous obtiendrez des objets inédits qui vous permettront de créer un nouvel ensemble d’armure ainsi qu’une babiole originale. Si vous aimez jouer en déplacement, vous n’êtes pas au bout de vos surprises : l’équipe est parvenue à rendre Grounded entièrement compatible avec le Steam Deck ! Et ce n’est pas tout, du 27 avril au 1er mai, vous pourrez jouer gratuitement à Grounded via Steam. Il s’agira du meilleur moment pour inviter vos amis à vous rejoindre dans le jeu et leur montrer le monde magnifique que vous avez bâti. Grounded est également toujours disponible dans le Xbox Game Pass, si vous possédez un abonnement, vous pouvez commencer à jouer dès maintenant.





Grounded compte désormais plus de 15 millions de joueurs et est compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

