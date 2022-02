Grounded : 10 millions de joueurs ont rejoint le jardin

Grounded a beau être en phase d'accès anticipé sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le jeu de survie d'Obsidian Entertainment séduit déjà de nombreux joueurs. Juste après son lancement en Early Access, le titre comptait déjà un million de joueurs, puis cinq millions en novembre 2020.

Un gros chiffre qui a carrément doublé depuis. Adam Brennecke, directeur du jeu, a brièvement pris la parole en vidéo pour annoncer que Grounded compte désormais 10 millions de joueurs sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Il remercie évidemment tout le monde, même s'il ne dit pas combien d'utilisateurs actifs le jeu réuni chaque mois, mais il est clair que Grounded attise la curiosité des amateurs de jeux de survie. D'ailleurs, le titre est jouable gratuitement sur Steam jusqu'a 13 février prochain.

Grounded a évidemment droit régulièrement à des mises à jour de contenu. La dernière en date, Into the Wood, rajoute notamment le repaire des termintes. Enfin, Adam Brennecke rappelle qu'Obsidian Entertainment travaille toujours sur la version 1.0 du jeu, qui devrait sortir dans le courant de l'année 2022. Vous pouvez jouer à Grounded via le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 59,49 € pour six mois.