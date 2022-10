FIFA 23 : plus de 10 millions de joueurs en une semaine

Chaque année, les joueurs attendent la sortie du nouveau FIFA, jeu de simulation de football d'Electronic Arts. Cette fois, il s'agit du dernier opus à porter ce nom, la franchise s'appellera par la suite EA Sports FC et les développeurs ont décidé de mettre le paquet pour cet ultime FIFA.

Et pour le coup, le studio a déjà de quoi se frotter les mains. EA Games annonce dans un communiqué que FIFA 23 compte déjà plus de 10,3 millions de joueurs en une semaine sur ordinateurs et consoles. Pour rappel, le titre est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et même Switch dans une Édition Essentielle, et a occupé toutes les places du classement des ventes de la semaine lors de sa sortie en France.

Il s'agit là d'un lancement record pour un jeu de la franchise, et nous verrons l'année prochaine si la modification du nom changera cette tendance. Vous pouvez retrouver FIFA 23 avec une carte PSN de 10 € à 70,36 € sur Amazon.