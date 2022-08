FIFA 23 : Collectif revisité et Moments FUT en solo, les nouveautés de FIFA Ultimate Team en vidéo

Même si tous les modes de FIFA ont leurs adeptes, le plus populaire est bien évidemment FIFA Ultimate Team, l'expérience nous demander de débloquer et collectionner les meilleurs joueurs pour les faire s'affronter en ligne. FUT va encore un peu évoluer dans FIFA 23, et Electronic Arts nous présente ce qu'il a prévu en vidéo.

Sur le même principe que les Temps Forts Jouables en Carrière, nous pourrons déjà lancer des Moments FUT, des défis solos nous demandant d'accomplir une action de match très courte pour remporter des Étoiles, une nouvelle monnaie échangeable contre des packs. Certains seront permanents, d'autres seront temporaires, mais vous aurez souvent de quoi vous occuper pendant quelques minutes.

Le système de Collectif a lui été totalement repensé pour être plus fluide et intuitif, se séparant de ses liens entre certains joueurs pour des affinités sous-jacentes entre chacun d'entre eux. Chaque joueur aura ainsi 3 points de Collectif et il faudra essayer de se rapprocher au maximum d'un total de 33 points pour avoir le meilleur groupe possible, en jouant sur les rapprochements dus aux affinités, aux clubs ou aux nationalités. EA rappelle également que le cross-play sera proposé pour les modes compétitifs et amicaux, et qu'il donnera donc lieu à un marché des transferts partagé et des classements généraux, et précise enfin qu'il sera possible de personnaliser davantage notre stade, avec des trophées et tifos animés par exemple.

La vidéo se termine par une promesse, celle que la Coupe du Monde sera intégrée à FUT à la fin de l'année, mais il faudra attendre pour savoir en quoi cela consistera (des cartes Héros FUT FIFA World Cup sont déjà promises). La date de sortie de FIFA 23, c'est pour le 30 septembre 2022 : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.