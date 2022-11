Pokémon Écarlate et Violet : un lancement historique pour Nintendo, plus de 10 millions d'exemplaires déjà vendus !

Vendredi dernier sont sortis sur Switch Pokémon Écarlate et Violet, les deux nouvelles versions introduisant ce que les fans appellent entre eux la 9G, avec de nombreuses créatures inédites à capturer dans la région de Paldea, la première en monde ouvert. Si la presse a accueilli ces titres plutôt chaleureusement, à raison (voir nos impressions en fin d'article), les joueurs n'ont pas hésité à les descendre en raison des trop nombreux problèmes techniques rencontrés. Quoi qu'il en soit, Game Freak, The Pokémon Company et Nintendo se frottent déjà les mains, car ces jeux se vendent comme des petits pains !

Nous apprenons en effet au détour d'un communiqué de presse que Pokémon Écarlate et Violet ont été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en l'espace de 3 jours ! Oui, ce n'est rien de moins que le meilleur lancement de jeu de l'histoire de Nintendo sur une telle période, toutes consoles confondues, et comprend aussi bien les exemplaires physiques que numériques. En termes de comparaison, Légendes Pokémon : Arceus n'en était qu'à 6,5 millions d'unités écoulées quelques jours après sa sortie en début d'année, tandis que Pokémon Épée et Bouclier n'atteignaient que les 6 millions en une semaine. À n'en pas douter, une entrée dans le top 10 des meilleures ventes de la Switch leur est assurée lors du prochain bilan trimestriel.

Espérons toutefois que les retours sur la Toile avec certaines vidéos de bugs bien virulentes (et hilarantes) sonnent tout de même la sonnette d'alarme chez l'éditeur et que des correctifs voient le jour. Avec un ou plusieurs DLC quasi assurés en raison de pistes laissées en jeu et non exploitées, des patchs sont inévitables.

Si Pokémon Écarlate et Violet vous intéressent, ils sont vendus 44,16 € l'unité chez Amazon.

