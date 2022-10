Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : FIFA 23, fois 5

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Mais nous sommes déjà à cette période de l'année où un mastodonte développé par Electronic Arts écrase toute la concurrence, même les exclusivités Switch.

Eh oui, FIFA 23 est disponible et il occupe les cinq places du classement de la semaine, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et même Nintendo Switch, dans son Édition Essentielle recyclant pourtant le gameplay et les graphismes depuis des années. EA se frotte les mains, il s'agit pour rappel du dernier opus FIFA avant le changement de nom.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 26 septembre au 1er octobre 2022 :