Grounded : 5 millions de joueurs et une grosse mise à jour avec une carpe koï

Grounded est sorti en juillet dernier sur PC et Xbox One, en Early Access, et il a réuni plus d'un million de joueurs en quelques jours. Le jeu de survie avec des enfants miniaturisés dans un jardin a évidemment attiré d'autres joueurs depuis, le développeur Obsidian Entertainment annonce que Grounded compte désormais plus de cinq millions de joueurs.

Le titre a régulièrement droit à des mises à jour de contenu gratuites, et il accueille cette semaine une nouvelle zone rajoutant tout un tas de nouveautés. Le biome sous-marin de l'étang koï propose ainsi de nouvelles espèces sauvages, de nouvelles recettes d'artisanat, de nouveaux mystères à découvrir ainsi que des mécaniques de gameplay sous l'eau. Évidemment, les joueurs croiseront un énorme poisson koï dans l'étang, mais aussi des têtards, des corixidés et même des araignées aquatiques, quelle horreur. Il est désormais possible de fabriquer une lanterne, un trident en os ou encore de dague en galet.

Pour fêter les cinq millions de joueurs sur Grounded, le responsable global product marketing Marcus Morgan d'Obsidian a décidé de se faire tatouer BURG.L, le petit robot qui accompagne les aventuriers dans le jeu, c'est à découvrir dans la vidéo ci-dessus. Pour rappel, Grounded est disponible sur PC, Xbox One et désormais sur Xbox Series X et S avec des optimisations, il est inclus dans le Xbox Game Pass à 29,99 € pour trois mois.