Maneater fête ses 5 millions de joueurs avec du ray-tracing sur PS5 et Xbox Series X et S

Sorti en mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Maneater a depuis eu droit à sa version Switch, et il a rapidement séduit les joueurs malgré sa grande répétitivité. Aujourd'hui, le développeur et éditeur Tripwire Interactive dévoile que Maneater compte plus de cinq millions de joueurs, et célèbre ça avec une mise à jour.

Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent en effet profiter dès maintenant du ray-tracing pour davantage de réalisme sur les reflets, bien utile lorsque le jeu se passe autour de l'eau. La mise à jour améliore également quelques aspects des versions PS4 et Xbox One, notamment du côté de la stabilité et des performances.

Maneater a pour rappel accueilli en août dernier le DLC Truth Quest, vous pouvez retrouver le jeu à 35,99 € sur Amazon.