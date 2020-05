Maneater : les notes de la presse anglophone

Depuis qu'ils ont vu Les Dents de la mer de Steven Spielberg, des millions de personnes restent éloignées des bords de mer, de peur de se faire croquer par un squale. Et pour exorciser cette phobie, quoi de mieux que d'incarner un requin pour aller manger des poissons, et quelques humains au passage ?

C'est ce que propose Maneater, jeu d'action loufoque développé par Tripwire Interactive et qui sort aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre s'est laissé approcher par la presse anglophone, qui partage ce soir ses avis. Ils sont plutôt bons, les testeurs soulignent son côté amusant et jouissif, pas mal de contenu et un level design bien pensé, mais le titre souffre de bugs et de soucis de performances, surtout sur PS4, et il est vite répétitif.

Maneater est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, une version Switch est prévue plus tard dans le courant de l'année 2020. Si le titre vous intéresse, vous pouvez le trouver à 39,99 € sur Amazon.fr.