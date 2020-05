Maneater : le RequinPG se lance déjà avec une bande-annonce bien gore

C'est en 2018 que Tripwire Interactive dévoilait Maneater, un jeu d'action permettant de contrôler un grand requin blanc affamé et devant dévorer tout ce qui passe entre ses dents. L'attente aura été longue, mais le lancement du titre est imminent, place donc à une bande-annonce :

Maneater est présenté comme le premier « ShARkPG », ou « RequinPG », c'est-à-dire un jeu de rôle et d'action en monde ouvert avec un requin. Le titre débute alors que le monstre des mers est encore bébé et doit rapidement s'adapter à son environnement naturel pour se hisser en haut de la chaîne alimentaire. Croquer des petits poissons ne sera pas suffisant, il faudra également se battre contre d'autres requins et se préparer à affronter les humains.

La date de sortie de Maneater est fixée au 22 mai prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Une version Switch est également attendue un peu plus tard, dans le courant de l'année 2020.