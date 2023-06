F1 23 : une bande-annonce aussi rapide que Verstappen pour le lancement du jeu de course

Codemasters et EA Games lancent aujourd'hui F1 23, leur nouveau jeu de course sous licence officielle FIA. Un titre qui marque l'introduction de nouvelles fonctionnalités comme le Precision Drive, mais également le retour du mode scénarisé Point de Rupture 2 et l'introduction du nouveau circuit de Las Vegas.

Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters, commente ce lancement :

F1 23 réunit tout ce que les joueurs aiment dans la course au Championnat du monde et les emmène encore plus loin dans l'univers de la Formule 1. Grâce à F1 World, nous rapprochons encore plus de joueurs cette saison, en proposant des défis inédits et adaptés tout au long de la saison 2023, ainsi qu'un nouveau système de sécurité conçu pour promouvoir une compétition multijoueur saine et respectueuse. Qu'ils conduisent au volant ou à la manette, les joueurs se sentiront immédiatement à l'aise grâce aux retours d'expérience de véritables pilotes de F1. Notre technologie Precision Drive va révolutionner le jeu à la manette et donner aux joueurs une meilleure idée des sensations que procurent les véhicules les plus rapides du sport automobile.

Et si vous aviez loupé la promotion de F1 23 ces dernières semaines, les développeurs nous proposent un gros résumé :

Point de rupture 2 poursuit le récit de la carrière du jeune pilote Aidan Jackson et de son ennemi juré Devon Butler. Dans ce chapitre, les deux hommes deviennent coéquipiers au sein de la toute nouvelle équipe Konnersport Butler Racing Team, mais un pilote en devenir, Callie Mayer, la première femme à avoir remporté le championnat du monde de F2, les attend en coulisses pour tenter sa chance dans le monde prestigieux de la Formule 1. Face à tant d'enjeux, les décisions et les actes sur et en dehors de la piste détermineront le niveau des performances et de la réputation, débloquant ainsi des objectifs bonus et des récompenses tout au long des deux saisons éprouvantes.

F1 World est un élément central de l'expérience solo et multijoueur de F1 23, permettant aux pilotes de s'impliquer davantage dans leur sport favori grâce à du contenu quotidien, hebdomadaire et saisonnier lié au calendrier du monde réel. Ce nouveau hub aide les nouveaux joueurs à se familiariser avec le monde de la Formule 1, en leur proposant des défis pour améliorer leurs compétences avant de se lancer à l'assaut des podiums. F1 World comprend des modes bien connus, comme le Grand Prix et le Contre-la-montre, et propose un nouveau système de progression qui permet de débloquer des améliorations pour les voitures, des livrées, des combinaisons de course et des casques. Il permet aussi de meilleures interactions sociales grâce au nouveau système d'évaluation de la sécurité, qui favorise un environnement de course compétitif mais équitable, en regroupant des pilotes partageant le même état d'esprit. Le mode classé remanié s'appuie sur des voitures aux performances égales, de sorte que les aptitudes des pilotes sont mises en avant grâce à un système de division incluant des promotions et des relégations.

En réaction aux retours des joueurs, la distance de course de 35 %, jusque-là uniquement disponible dans le cadre des Formula 1 Esports Series et les drapeaux rouges sont maintenant disponibles, ajoutant ainsi davantage de stratégie au week-end de course. En plus des 23 circuits du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2023, qui incluent des mises à jour réelles tenant compte de la saison actuelle, F1 23 comprend trois circuits supplémentaires, Paul Ricard (France), Shanghai (Chine) et Portimão (Portugal), disponibles pour les épreuves de F1 et de F2. Le jeu comprend également les modes préférés des fans, notamment Carrière, Mon Écurie et des ligues considérablement améliorées, accessibles via EA Racenet, qui permettent aux joueurs de créer, rejoindre, programmer et gérer des championnats multijoueurs personnalisés.

F1 23 Édition Champions est également disponible et met en avant Max Verstappen, le champion du monde en titre et ambassadeur d'EA Sports, pour la première fois en tant que vedette unique de la couverture du jeu. Cette édition exclusivement numérique est accompagnée du pack de vêtements de course Max Verstappen, du pack d'icônes et d'objets cosmétiques Point de rupture 2, de bénéficier des améliorations des consoles de nouvelle génération sans frais supplémentaires*, d'un boost d'XP, du pack de pare-chocs F1 World, de 18 000 PitCoin et de quatre nouvelles icônes « Mon Écurie », Nigel Mansell, Jamie Chadwick, Pastor Maldonado et Kamui Kobayashi.

Pour célébrer le lancement du jeu et le 60e anniversaire de McLaren, les joueurs peuvent participer à un événement spécial F1 World et gagner le motif McLaren Triple Crown pour leur voiture F1 World. Ce design s'inspire d'une livrée spéciale que l'écurie a présentée au Grand Prix de Monaco et qui symbolise ses plus grands exploits dans le sport automobile. De nombreux autres événements avec des récompenses spéciales s'alignant sur le calendrier du monde réel suivront dans les mois à venir.