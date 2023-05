F1 23 : direction Las Vegas avec 5 minutes de gameplay sur ce nouveau circuit

Le 18 novembre prochain, la Formule 1 s'élancera sur un tout nouveau circuit, celui de Las Vegas. Mais les joueurs pourront parcourir les rues de la ville du Nevada bien avant grâce à F1 23. Et justement, nous avons droit aujourd'hui à une nouvelle vidéo de gameplay entièrement consacrée à ce circuit.

Le Las Vegas Street Circuit, c'est 50 tours pour un total de 306 km sur le Strip, avec deux zones DRS et 17 virages. Comme nous pouvons déjà le voir dans la vidéo de gameplay ci-dessus, le tracé est souvent étroit, les courbes sont nombreuses, mais il y a aussi de longues lignes droites pour faire rugir les moteurs. La puissance motrice et la vitesse de pointe seront les meilleurs atouts des pilotes pour grimper sur le podium, espérons que le spectacle soit autant au rendez-vous dans la réalité que dans le jeu. Les joueurs qui précommanderont l'édition Champions de F1 23 avant le 31 mai obtiendront en bonus une livrée, un casque, des gants et une casquette aux couleurs de ce Grand Prix. Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters, rajoute :

Notre équipe a créé une superbe reconstitution virtuelle de l'une des villes les plus fascinantes et impressionnantes du monde. L'échelle et la densité des bâtiments de Las Vegas ont été un défi stimulant pour l'équipe, tout comme les couleurs et l'énergie du Strip illuminé en vue de la course du samedi soir. Il a fallu plus de 1 900 jours de développement cumulés pour atteindre ce niveau d'authenticité.

Pour rappel, Codemasters et EA Games ont dévoilé récemment deux vidéos détaillant les nombreuses nouveautés de F1 23, que ce soit les améliorations de la physique et du gameplay ou le mode Point de Rupture 2. La date de sortie du jeu de course est toujours fixée au 16 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu de course contre 79,99 € sur Amazon.