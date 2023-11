F1 23 : Ricciardo fait n'importe quoi à Las Vegas, livrée Ferrari rétro et belle annonce pour les fans

Le week-end prochain aura lieu le premier Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, la ville du vice accueillera les pilotes et les spectateurs en plein centre-ville pour une course évidemment très attendue par les fans. EA Games et Codemasters mettent de leur côté le paquet pour être à la hauteur de l'évènement.

Les studios ont invité Daniel Ricciardo, pilote chez AlphaTauri tout juste revenu de blessure, pour découvrir le circuit de Las Vegas dans le jeu F1 23. Une découverte compliquée pour le pilote, qui termine dans le mur (sans se casser le poignet cette fois), mais heureusement, nous sommes dans un jeu vidéo, un petit coup de replay et c'est reparti. Le pilote nous offre même une course express où il se bataille avec Carlos Sainz et Fernando Alonso pour la victoire, c'est à admirer en vidéo ci-dessus.

En plus de cela, les développeurs vont organiser toute la semaine prochaine des activités et défis dans F1 23, avec un chrono de Charles Leclerc à battre, un scénario avec Lewis Hamilton dans F1 World et des récompenses, tandis que Max Verstappen, Ricciardo et le boxeur Anthony Joshua feront la course à Las Vegas dans le jeu. Cela aura lieu le 17 novembre prochain, mais avant cela, le 15 novembre à 13h (heure local) aura lieu un évènement à l'HyperX Arena avec des stars du sport et influenceurs, ce sera à suivre en direct sur YouTube. Enfin, du 20 novembre au 11 décembre prochain, les joueurs pourront profiter de la livrée Golden Era sur les Ferrari de Leclerc et Sainz, qui rend hommage aux vieilles F1 en Amérique. Si vous êtes perdus, EA Games résume tout ça sur son site officiel.

Enfin, comme Ricciardo l'a annoncé en début de vidéo avec son tatouage, F1 23 sera jouable gratuitement sur 16 au 20 novembre prochain sur PC (Steam), PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec de l'expérience doublée, diverses récompenses et des promotions jusqu'à - 60 % sur certaines plateformes numériques. Bien sûr, toute la progression effectuée pendant la période d'essai sera conservée si vous achetez le jeu complet. Vous pouvez vous procurer F1 23 à partir de 27,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.