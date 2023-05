F1 23 : nouvelle vidéo pour les modes Point de Rupture 2 et F1 World

Il y a deux semaines, EA Games et Codemasters avaient publié une longue vidéo pour présenter certaines nouveautés de F1 23, dont la maniabilité améliorée, la technologie Precision Drive, les courses 35 %, les drapeaux rouges et les tracés Las Vegas Street Circuit et Losail International Circuit. Mais c'était loin d'être terminé.

Comme prévu, les studios sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo similaire, s'attardant sur d'autres points clés de F1 23, à commencer par le mode Point de Rupture 2. Le mode scénarisé fera cette année son retour, les joueurs piloteront pour l'écurie fictive Konnersport Butler Racing Team en tant qu'Aiden Jackson et aux côtés de Devon Butler au travers des saisons 2022 et 2023. Une nouvelle venue, Callie Mayer (sœur de Devon), fera son apparition dans cette histoire. Une pilote fictive créée en collaboration avec Jamie Chadwick, triple championne du monde de W Series et membre de l'académie Williams.

Les studios sont également revenus sur le mode F1 World, le hub communautaire de F1 23 qui proposera des activités en solo ou en multijoueur, avec un système de progression partagé entre tous les modes de jeu, mais surtout du contenu quotidien, hebdomadaire et saisonnier. Les joueurs pourront se lancer dans des Grands Prix, s'entraîner en contre-la-montre et s'amuser entre amis en multijoueur, avec des évènements réguliers et des défis. Il sera possible d'améliorer sa monoplace au fil des parties et ainsi débloquer des épreuves encore plus corsées. Bien évidemment, les modes Carrière et de Mon Écurie seront également de retour dans cet opus.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir tout cela, la date de sortie de F1 23 est toujours fixée au 16 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu de course contre 79,99 € sur Amazon.

