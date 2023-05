F1 23 : configurations requises, VR et ray tracing sur PC

Codemasters et EA Games ont présenté F1 23 au tout début du mois, ce nouvel opus marquera le retour du mode scénarisé Point de Rupture et inclura quelques nouveautés, dont deux circuits inédits et les drapeaux rouges. Mais les studios n'étaient pas très bavards concernant la version pour ordinateurs.

Heureusement, la page Steam de F1 23 regorge déjà de quelques informations intéressantes, nous apprenons ainsi que le jeu de course sera jouable en réalité virtuelle, comme F1 22 l'année dernière, et sera sublimé par la technologie de ray tracing, voici les points clés à retenir de cette version PC :

Ray tracing : plongez encore plus profondément dans votre expérience F1 avec des graphismes boostés par le ray tracing pendant les courses* ;

: plongez encore plus profondément dans votre expérience F1 avec des graphismes boostés par le ray tracing pendant les courses* ; Paramètres graphiques personnalisés : optimisez entièrement votre expérience de jeu ;

: optimisez entièrement votre expérience de jeu ; Compatibilité suivi des yeux : faites corps avec votre monoplace F1. Suivez les mouvements de vos yeux lorsque vous êtes au volant afin d'améliorer vos performances ;

: faites corps avec votre monoplace F1. Suivez les mouvements de vos yeux lorsque vous êtes au volant afin d'améliorer vos performances ; Réalité virtuelle : sur PC uniquement. Ressentez l'émotion de la course depuis l'intérieur du cockpit ;

: sur PC uniquement. Ressentez l'émotion de la course depuis l'intérieur du cockpit ; Prise en charge des commandes : prise en charge améliorée pour les manettes, les volants, les pédales et le matériel personnalisé ;

: prise en charge améliorée pour les manettes, les volants, les pédales et le matériel personnalisé ; Temps forts et rediffusions : exportez les temps forts de vos courses sous forme de fichiers vidéo, sauvegardez les rediffusions complètes et partagez-les avec vos proches ;

: exportez les temps forts de vos courses sous forme de fichiers vidéo, sauvegardez les rediffusions complètes et partagez-les avec vos proches ; Réglages de course personnalisés : paramétrez vos réglages de course personnalisés dans le Steam Workshop. Trouvez et téléchargez des réglages équilibrés et créés par la communauté pour chaque Grand Prix. * ray tracing sur les ombres et reflets. Matériel graphique compatible ray tracing requis.

Les développeurs précisent au passage que F1 23 sera jouable en cross-play avec les joueurs sur Steam, l'Epic Games Store, Origin, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et surtout, nous connaissons déjà les configurations minimale et recommandée pour profiter au mieux de F1 23 sur PC, les voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit (Version 21H1 ou supérieure) Processeur Intel Core i3-2130

ou

AMD FX 4300



Pour la VR : Intel Core i5-9600K

ou

AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5 9600K

ou

AMD Ryzen 5 2600X Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GTX 1050 Ti

ou

AMD RX 470



Pour le ray tracing : GeForce RTX 2060

ou

Radeon RX 6700 XT



Pour la VR : NVIDIA GTX 1660 Ti

ou

AMD RX 590



(Pilote NVIDIA 522.25 ou AMD 23.2.1) NVIDIA GTX 1660 Ti

ou

AMD RX 590



Pour le ray tracing : GeForce RTX 3070

ou

Radeon RX 6800



Pour la VR : NVIDIA RTX 2070

ou

AMD RX 6700 XT



(Pilote NVIDIA 528.49 ou AMD 23.2.1) DirectX Version 12 Réseau Connexion internet haut débit Disque dur 80 GB d'espace disque disponible Carte son Compatible DirectX Prise en charge VR Clavier et souris nécessaires



Ces configurations sont dans l'air du temps et ne devraient surprendre personne, il faudra évidemment un PC gamer récent pour profiter des nouvelles technologies en matière de graphismes. Pour rappel, la date de sortie de F1 23 est fixée au 16 juin prochain, vous pouvez le précommander contre 69,99 € sur Amazon.