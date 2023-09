F1 23 : Charles Leclerc devrait songer à se reconvertir en pilote virtuel, un nouveau défi et une livrée Ferrari lancés

La semaine dernière, EA Sports et Codemasters invitaient les joueurs de F1 23 à battre le chrono de Max Verstappen sur le circuit de Zandvoort afin d'obtenir un casque spécial. Les studios remettent ça cette semaine, mais sur le circuit de Monza, et les joueurs doivent ici affronter le fantôme de Charles Leclerc, lui aussi ambassadeur EA Sports.

Le pilote Ferrari a établi un temps de 1:20:151 sur le tracé de Monza, dans sa SF-23, et c'est meilleur que le temps effectué pendant les vraies qualifications samedi dernier ! Le Monegasque avait effectué un tour en 1:20:361, tandis que la pole position de son coéquipier Carlos Sainz était en 1:20:294. Leclerc est meilleur dans le jeu vidéo F1 23 que dans la vraie vie, mais vous avez quand même jusqu'au 11 septembre prochain pour battre son temps virtuel et ainsi obtenir le casque jaune que portait Charles à Monza le week-end dernier. Pour accompagner ce défi, la livrée rouge et jaune de la Ferrari remplace la skin de base dans les modes Carrière, Contre-la-montre et Grand Prix jusqu'au 16 septembre prochain, une livrée célébrant sa victoire aux 24 Heures du Mans en juin dernier.

F1 23 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 60,37 € sur Amazon.

