F1 23 : Verstappen moins bon dans le jeu qu'en vrai à Zandvoort, à vous de le battre

Ce week-end se tenait le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, une course à domicile pour Max Verstappen qui n'a évidemment pas manqué de briller devant son public, tout d'orange vêtu. Mais le double champion du monde en titre s'amuse aussi dans F1 23, il est en effet partenaire officielle d'EA Games.

Ce partenariat passe notamment par des Défis Pro dans le jeu de course de Codemasters, où les joueurs devront battre les chronos de Max Verstappen et Charles Leclerc, lui aussi ambassadeur EA Sports. Du 29 août au 4 septembre prochain, les joueurs sont invités à foncer dans le mode contre-la-montre sur le circuit de Zandvoort pour battre le chrono de Max, qui a bouclé le tour en 1:10:621 dans sa Red Bull. Le pilote est visiblement plus à l'aise dans une vraie monoplace, il avait fait un tour en 1:10:567 samedi lors des qualifications du GP. Tous les joueurs qui arriveront à le battre obtiendront son casque spécial des Pays-Bas. Et à partir du 5 septembre prochain, ce sera la même chose avec un chrono de Leclerc pour le Grand Prix d'Italie à Monza, avec là encore un objet spécial à gagner.

Les développeurs en profitent pour mettre à jour F1 23, modifiant légèrement le circuit de Singapour et remettant Daniel Ricciardo parmi les pilotes Alpha Tauri, le départ forcé de Nyck de Vries a du bon pour l'Australien. Bon, la réalité est un peu plus triste, Ricciardo s'est déjà cassé la main vendredi, remplacé par Liam Lawson dans sa voiture pour le reste du week-end et les prochains Grands Prix. Mais cette fois, le jeune Néo-zélandais ne devrait pas être rajouté dans le jeu. Vous pouvez retrouver F1 23 à 54,99 € sur Amazon.

