F1 23 : défi Pro Challenge pour battre Verstappen, mode F1 Replay et nouveaux scénarios dans F1 World

EA Games et Codemasters ont lancé le mois dernier F1 23, leur nouveau jeu de course sous licence officielle FIA. En plus de Point de Rupture 2, qui est scénarisé, les joueurs peuvent retrouver les modes Carrière, Mon Écurie et d'autres petits défis qui apparaissent régulièrement. Les studios font cette semaine le point sur les évènements à venir.

Le hub F1 World accueillera ainsi à la fin du mois d'août Pro Challenge, un défi qui permettra aux joueurs d'affronter virtuellement Max Verstappen, double champion du monde en titre et ambassadeur d'EA Sports, dans un contre-la-montre sur un tour fantôme. Sans doute le seul moyen de battre Mad Max, bien parti pour remporter un troisième titre cette saison. En plus de cela, les joueurs peuvent découvrir le premier F1 Replay, pour revivre les courses de la saison 2023 en prenant le contrôle de l'un des 20 pilotes de la grille dans des reconstitutions des Grands Prix. Chaque semaine, une nouvelle course sera rajoutée, à commencer par le Grand Prix de Bahrain évidemment.

Le mode F1 World aura également droit à de nouveaux scénarios avec George Russell (24 juillet), Fernando Alonso (31 juillet), Valtteri Bottas (8 août) et Oscar Piastri (22 août), avec toujours des récompenses exclusives comme des livrées, casques et combinaisons à débloquer. Les Ligues sont aussi mises à jour, permettant de créer, rejoindre, programmer et gérer des championnats multijoueurs via l'application EA Racenet. Les joueurs trouvant le système trop fastidieux vont pouvoir lancer des courses à la demande, sans programmer de date. Enfin, les notes des pilotes ont été actualisées, les voici :

F1 23 est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le jeu de course à 41,99 € sur Amazon.

