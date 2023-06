F1 23 : des défis mensuels et une livrée Red Bull à débloquer

F1 23 est disponible sur ordinateurs et consoles de salon, mais pas question pour Codemasters et Electronic Arts de laisser leur jeu de course sur le bord de la piste jusqu'à la saison prochaine. Les studios reviennent aujourd'hui en détail sur les futurs défis qui attendent les joueurs dans les prochains mois et semaines.

Les joueurs de F1 23 vont ainsi avoir des défis à réaliser dans le F1 World, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement et durant les saisons, les développeurs détaillent :

Tout au long de la saison, F1 23 proposera aux joueurs un contenu inédit composé de scénarios créés par les studios, de courses multijoueurs, de Grands Prix communautaires et de défis Hot Laps. Les joueurs peuvent gagner des récompenses exclusives associées à la saison 2023, telles que des éditions spéciales de livrées, des casques de pilotes, des combinaisons de course, et bien plus encore. En prime, tous les joueurs qui se connecteront pendant le week-end du Grand Prix d'Autriche recevront le casque de course du Grand Prix de Miami en édition spéciale de Max Verstappen.

Tous les mois, F1 World accueillera une série de défis qui mettront même les joueurs les plus expérimentés à l'épreuve. Pour inaugurer les mises à jour de contenu régulières et célébrer le Grand Prix d'Autriche de ce week-end, les joueurs peuvent participer à un défi de tour de chauffe au Red Bull Ring et recevoir instantanément la livrée emblématique de l'équipe d'e-sport Oracle Red Bull Racing du Grand Prix de Miami à utiliser dans les modes F1 World et Mon Écurie. D'autres objets peuvent être obtenus dans F1 World via des récompenses bronze, argent et or en fonction du temps réalisé sur le circuit.

Disponible dans le courant du mois de juillet, le tout nouveau mode F1 Replays permet aux pilotes de F1 en herbe de faire leurs preuves en revivant la course précédente et en prenant le contrôle de l'un des 20 pilotes dans une reconstitution du Grand Prix. Les positions sur la grille de départ étant identiques à celles de la course initiale, les joueurs peuvent désormais démontrer leurs talents de pilote et découvrir s'ils peuvent égaler ou améliorer les performances de l'un des pilotes. F1 Replays sera disponible dans F1 World après chaque week-end de course.