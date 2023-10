F1 23 : deux mises à jour avec du contenu très demandé enfin lancées, et une livrée américaine

EA Games et Codemasters l'avaient annoncé il y a quelques jours, F1 23 a droit à plusieurs mises à jour pour que leur jeu de course reste raccord avec la réalité. Et aujourd'hui, les studios lancent enfin le Championnat de Formule 2 2023, permettant de se lancer dans la compétition actuelle et retrouver les pilotes de cette saison, comme Théo Pourchaire, Frederik Vesti, Ayumu Iwasa, Arthur Leclerc, Enzo Fittipaldi ou encore Arthur Martins.

Les amateurs de F2 peuvent donc piloter ces monoplaces dans les modes Carrière, F1 World et Multijoueur, mais ce n'est pas tout. La mise à jour Sports est également lancée, là, c'est plus discret, mais les écuries ont droit à des changements de sponsors, couleurs, véhicules et carrosseries pour coller aux évolutions qui ont eu lieu au cours de la saison. Des changements qui sont détaillés sur le site officiel du jeu. Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, commente :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les écuries de Formule 1 pour proposer une mise à jour Sports améliorée. Chaque écurie a apporté des modifications uniques aux voitures, que nous avons recréées avec soin pour garantir aux fans une expérience de course des plus authentiques. Par ailleurs, nous sommes ravis d'annoncer que les joueurs peuvent désormais participer à la passionnante saison de Formule 2, qui se déroule sur 14 journées, avec de nouveaux concurrents et de nouveaux défis à relever.

Enfin, de façon plus classique, F1 23 accueille une nouvelle livrée pour la Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, dénommée « Home Race » et qui sera arborée sur la monoplace à l'occasion du Grand Prix des États-Unis, à Austin, ce week-end. Dans le jeu, les joueurs pourront l'obtenir en remportant l'épreuve du scénario Nico Hulkenberg entre le 17 et le 23 octobre prochain. Une autre livrée sera introduite dans le courant de la semaine, les notes des pilotes vont être mises à jour le 19 octobre suite aux Grands Prix de Singapour, du Japon et du Qatar, et les vainqueurs des F1 ESports Series vont être introduits en tant qu'Icônes de Mon Écurie, dont Lucas Blakeley, champion en titre.

