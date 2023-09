F1 23 : un planning de mises à jour très chargé avec une belle nouveauté

Electronic Arts et Codemasters continuent de s'occuper de F1 23, leur jeu de course sous licence officielle FIA. Les studios dévoilent cette semaine leur planning de futures mises à jour, les joueurs vont avoir pas de choses à découvrir ces prochaines semaines, dont du contenu très attendu par les fans.

Ces mises à jour rajouteront de nouveaux Défis Pro contre Max Verstappen et Charles Leclerc, ainsi que le championnat F2 de 2023, il était temps ! Voici le programme :

Concernant la F2, nous pourrons enfin retrouver les Français Théo Pourchaire et Victor Martins d'ART Grand Prix, Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, commente :

Nous avons étroitement collaboré avec les équipes de Formule 1® pour présenter notre mise à jour améliorée des livrées sports. Chaque écurie a apporté des modifications uniques à ses voitures, notamment au niveau de la géométrie, de la carrosserie et des sponsors, afin de garantir aux joueurs une expérience de course en F1 des plus authentiques. De plus,, nous sommes ravis d'annoncer que les joueurs peuvent désormais participer à la passionnante saison de Formule 2 de 14 manches, en se mesurant à des pilotes de renom tels que Théo Pourchaire, Frederik Vesti et Ayumu Iwasa.