Age of Empires IV détaille son planning de futures mises à jour

Relic Entertainment a accouché le mois dernier d'Age of Empires IV, nouveau jeu de stratégie de la franchise de Microsoft. Le titre a déjà fait un carton auprès des amateurs du genre, mais les développeurs ne vont évidemment pas abandonner leur jeu et promettent déjà des mises à jour dans les prochains mois.

Cette semaine, Microsoft partage sur son site officiel le planning des futures mises à jour d'Age of Empires IV, ainsi qu'un aperçu de ce qu'elles contiendront. Et les joueurs auront de quoi faire, jugez plutôt :

Hiver 2021

Lundi 15 novembre, nous avons lancé le Patch 7989, qui réglait des problèmes d’association aux comptes Xbox, le comportement du centre-ville des Mongols, des soucis de performance en déplaçant la caméra et d’autres choses encore. Ce patch était modeste et très dirigé, mais nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes en train de terminer un patch plus conséquent, nous vous en dirons plus très bientôt.

Cet hiver, ce sont des centaines de modifications d’équilibrage qui vous attendent, ainsi que des résolutions de bugs et des fonctionnalités demandées par les joueuses et les joueurs. Notre équipe travaille assidûment sur cette mise à jour et nous apprécions le soutien de la communauté, qui prend le temps de se faire entendre.

Voici un aperçu de ce qui vous attend cet hiver :

Choisissez d’activer les scores pour les voir pendant les parties ! En écoutant vos retours, nous avons décidé d’implémenter les scores pendant le jeu, pour celles et ceux qui souhaitent les afficher. Nous savons que cette fonctionnalité peut changer votre manière de jouer, nous voulions donc vous laisser le choix. Avec la mise à jour de cet hiver, vous pourrez activer l’affichage des scores au cas par cas dans les parties personnalisées et en mode escarmouche ;

Vous souhaitiez voir la carte après la fin des matchs, et nous avons commencé à appliquer des modifications qui vous le permettent. Avec la mise à jour de cet hiver, vous pourrez naviguer sur la carte une fois votre partie terminée. Nous cherchons à implémenter d'autres options pour que vous puissiez facilement passer de la carte aux statistiques, qui devraient voir le jour au printemps 2022 ;

En ce qui concerne l’équilibrage et la correction de bugs, nous aurons beaucoup à vous dire dans les notes de patch quand la mise à jour sortira, mais voici quelques éléments pour lesquels notre équipe en charge de l’équilibrage est particulièrement enthousiaste :

Le navire de démolition des Français a été modifié pour être moins redoutable en haute mer ;

Les arbalétriers, piquiers et arbalétriers vétérans seront plus dangereux pour la cavalerie ;

Le coût de l’arbalète à répétition de la civilisation chinoise a été significativement réduit ;

L’unité Prélat du Saint-Empire Romain a été modifiée pour continuer à renforcer les autres unités après une attaque ;

Le bonus de mobilité des Mongols a été ajusté afin que le modificateur de vitesse soit appliqué comme il se doit, merci à la communauté d’avoir repéré ce souci !

Correction d’un bug permettant à la civilisation des Rus de dupliquer des reliques à l’infini.

Printemps 2022

Age of Empires IV, comme ses prédécesseurs, propose un grand nombre de manières de jouer et plaît à sa communauté pour différentes raisons, que vous soyez fan d’Histoire, que vous aimiez bâtir des empires immenses pour vous en prendre à l’intelligence artificielle ou que vous soyez plus porté·e sur la compétition. À partir du printemps 2022, nous ajouterons deux nouvelles manières de profiter d’Age of Empires IV.

Le contenu créé par les joueuses et les joueurs et les outils pour donner vie à vos idées. Vous n’avez pas l’habitude de créer des mods ? Pas d’inquiétude, vous pourrez tout de même profiter des créations des autres, qui pourront vous proposer leur vision de cartes, de modes uniques et plus encore. Il s’agit encore d’une nouvelle manière de réellement faire de l’Histoire votre histoire dans Age of Empires IV.

Nous améliorerons également la carte de fin de partie au printemps, nous ajouterons la possibilité de patrouiller, comme vous nous l’avez demandé, et nous continuerons à envisager d’inclure d’autres fonctionnalités et correctifs, toujours selon vos retours.

À l’avenir

Nous consacrons du temps à implémenter les fonctionnalités et modifications évoquées plus haut, mais aussi à interroger les joueuses et les joueurs pour savoir ce que voulez voir apparaître dans Age of Empires IV à l’avenir.

Vos retours nous aideront à établir un programme, pour le printemps et au-delà. Nous sommes particulièrement attentifs aux points suivants :