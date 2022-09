Age of Empires : un live spécial va fêter les 25 ans de la série et la sortie de l'Édition Anniversaire d’Age of Empires IV

En attendant une possible extension payante, Age of Empires IV voit son contenu évoluer au fil des saisons. Il prévoit cependant un agrandissement ponctuel le mois prochain avec la sortie de l'Édition Anniversaire, qui sera en réalité une simple mise à jour ajoutant les civilisations des Ottomans et des Maliens, comme cela a été confirmé lors de la gamescom 2022.

Le DLC gratuit sera disponible le 25 octobre 2022, un an (à 3 jours près) après le lancement de la version PC, et 25 ans et 10 jours après la sortie du premier volet. Microsoft prévoit d'ailleurs de fêter ce jour-là le quart de siècle de la saga et la sortie de Age of Empires IV : Édition Anniversaire, la nouvelle version de référence avec toutes les mises à jour sur Steam et le Microsoft Store, dans le cadre d'une émission spéciale sponsorisée par Red Bull Gaming. L'évènement mettra en lumière des annonces, des interviews de l’équipe et d’autres surprises, alors nous pouvons peut-être espérer entendre parler d'une extension premium d'AoE IV, des futurs patchs ou d'un éventuel portage sur Xbox Series X|S.

Que faisiez-vous en 1997 ? Prenez le temps d’y réfléchir… Nous, nous le savons : vous jouiez au classique jeu de stratégie en temps réel, Age of Empires ! Il y a 25 ans, vous entendiez “Rogan ?”, votre premier villageois était né et vous vous apprêtiez à bâtir un empire. Le jeu par lequel tout a commencé s’apprête à fêter son anniversaire et nous comptons bien le célébrer comme il se doit. Des appâts à sanglier mal placés aux plus grandes victoires, il y a beaucoup de choses à raconter !

Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer que le 25 octobre, nous célébrerons les 25 ans d’Age of Empires en fanfare. Rejoignez-nous en direct d’un lieu très spécial pour notre émission anniversaire, qui contiendra des annonces, des interviews de l’équipe et d’autres surprises. Bien sûr, nous souhaitons tout de même conserver une part de mystère, nous ne vous dirons donc pas exactement ce qui vous attend, mais on peut d’ores et déjà vous promettre que tout le monde y trouvera son compte ! Rendez-vous le 25 octobre à 19h, heure française, sur nos réseaux sociaux :

Twitch ;

AgeofEmpires.com ;

La chaîne YouTube d’Age of Empires ;

La chaîne YouTube Xbox ;

La chaîne YouTube Red Bull Gaming.

Mais ce n’est pas tout. Le 25 octobre sera véritablement un grand jour pour la série, car il verra aussi la sortie d’Age of Empires IV: Anniversary Edition sur Steam et le Microsoft Store ! Cette nouvelle version du jeu inclura le titre de base, toutes les mises à jour sorties jusqu’ici ET la mise à jour anniversaire, qui proposera deux nouvelles civilisations, les Ottomans et les Maliens. Si vous possédez déjà Age of Empires IV, vous obtiendrez cette mise à jour gratuitement et pourrez profiter des Ottomans et des Maliens, de nouveaux défis de maîtrise, de Succès inédits ainsi que de huit cartes originales et de deux nouveaux biomes à explorer et à conquérir. La Saison Trois débutera également au même moment, avec les matchs en équipe classés, un meilleur équilibrage des phases maritimes et l’ajout de marqueurs pour vous repérer. Les récompenses de la Saison Trois sont thématisées, n’hésitez pas à rejoindre la fête. Un an après la sortie du jeu, c’est le moment idéal pour débuter, reprendre le jeu pour découvrir ses nouveautés ou continuer à jouer de différentes manières.

Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition seront aussi de la fête lors de notre soirée anniversaire, avec des défis en jeu et des récompenses exclusives. Restez connectés sur nos réseaux pour en apprendre plus.

Cette semaine finira en beauté avec les phases finales du tournoi Wololo: Legacy de Red Bull, la plus grande compétition dédiée à Age of Empires de tous les temps ! Rendez-vous sur le site officiel de l’évènement (en anglais) pour obtenir toutes les informations. Regardez les meilleurs joueuses et joueurs du monde se réunir pour s’affronter en direct du château d’Heidelberg, en Allemagne.

Nous sommes très fiers des 25 années qui se sont déjà écoulées et nous vous remercions, vous, nos joueuses et nos joueurs, d’avoir continué à donner vie à nos titres. Nous avons hâte de fêter cet évènement très bientôt avec vous. Partagez vos souvenirs avec le #AoE25 sur les réseaux sociaux et suivez-nous pour vous assurer de ne rien manquer. Wololo !