Age of Empires II: Definitive Edition, la licence de RTS de Microsoft bientôt de retour chez PlayStation

L'âge des exclusivités est en partie révolu du côté de Microsoft et Xbox Game Studios, qui ont sérieusement commencé l'an dernier à porter certaines de leurs productions jusqu'alors réservées aux Xbox et PC sur PlayStation 5, voire Switch pour certaines. La semaine dernière, nous apprenions que Forza Horizon 5 rejoindrait prochainement Sea of Thieves, Grounded et Pentiment. Eh bien, ce n'est pas fini. Ce mardi, deux autres projets ont rejoint la liste à l'occasion des annonces de World's Edge pour ce qui attend la licence Age of Empires en 2025.

En premier lieu, c'est donc Age of Empires II: Definitive Edition qui va étendre son territoire sur PS5 durant le printemps 2025, sans plus de précision pour le moment. Cette version modernisée était parue en novembre 2019 sur PC avant de paraître en janvier 2023 sur Xbox Series X|S et Xbox One. Le but est d'agrandir la communauté et il y aura évidemment du cross-play. Là où cela devient intéressant d'un point de vue historique, c'est qu'en réalité cet épisode marquera le retour d'AoE2 sur une machine PlayStation. Vous l'ignorez peut-être, mais Age of Empires II: The Age of Kings était sorti sur PS2 en 2001, alors édité par Konami.

En parallèle de ce portage, Age of Empires II: Definitive Edition va bénéficier d'une nouvelle extension, qui inclura de nouvelles civilisations en jeu classé et du contenu inédit sur l'ensemble des plateformes. Les deux visuels ci-dessus ont été partagés en guise de teasing.

Si le jeu vous intéresse, il est actuellement en promotion au prix de 9,49 € chez Gamesplanet sur PC.

