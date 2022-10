Age of Empires IV et Age of Empires II: Definitive Edition confirmés sur Xbox One et Xbox Series X et S, et Age of Empires: Mobile annoncé

Même si les RTS resteront toujours plus appréciables sur ordinateurs personnels, certains aiment tout de même les découvrir sur consoles, à la manette comme au clavier/souris. Microsoft a entendu les joueurs à ce sujet et va enfin porter Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires IV sur Xbox One et Xbox Series X|S, comme il l'a confirmé lors du direct pour les 25 ans de la franchise.



La date de sortie d'Age of Empires II: Definitive Edition est d'ores et déjà calée au 31 janvier 2023 sur consoles, avec du cross-play, une jouabilité compatible avec les manettes comme les claviers et tout le contenu déjà disponible sur ordinateur personnel. Une version Xbox Cloud Gaming sera également disponible à cette date via le Xbox Game Pass Ultimate, et la version Xbox sera bien évidemment ajoutée au Game Pass en day one. Age of Empires IV suivra lui courant 2023, certainement avec les mêmes atouts.

Une nouvelle ère arrive, nous passons à l’Âge des Consoles. Age of Empires sera disponible sur les consoles Xbox en 2023 ! Vous nous avez demandé de porter ces titres de stratégie en temps réel sur Xbox et nous vous avons écoutés, les jeux arrivent dès l’année prochaine pour les fans comme pour celles et ceux qui découvriront la série sur Xbox. En 2023, ce sont deux titres que vous pourrez retrouver : Age of Empires II: Definitive Edition sortira sur Xbox le 31 janvier et Age of Empires IV arrivera au cours de l’année. La série a grandi et s’est épanouie ces 25 dernières années grâce aux joueuses et joueurs du monde entier qui ont conquis les campagnes, qui l’ont emporté dans de nombreuses escarmouches et ont maîtrisé le multijoueur. Vous êtes au cœur de tout ce que nous faisons et nous continuons à vous écouter attentivement. Vous avez voulu voir arriver Age of Empires sur Xbox, nous vous avons entendus ! L’année 2022 fut incroyable pour Age of Empires, avec plus de 25 mises à jour, plus de 15 événements en jeu (et leurs extraordinaires récompenses associées) et plus de 14 000 mods créés et publiés. La communauté d’Age of Empires continue à grandir et à en faire toujours plus. Nous savions qu’il ne serait pas une mince affaire de retranscrire la complexité des jeux de stratégie sur Xbox et il fallait considérer les choses avec prudence et attention. L’équipe a travaillé pour vous proposer une expérience qui sera non seulement très agréable à la manette, mais qui vous apprendra aussi à jouer sur Xbox. Un nouveau tutoriel pensé spécifiquement pour le jeu à la manette et une interface inédite sur console vous aideront à débuter. Nous avons également ajouté une intelligence artificielle qui vous permettra de gérer vos ressources de manière efficace et intuitive. Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir l’un des jeux de stratégie les plus appréciés de tous les temps sur Xbox. Age of Empires II: Definitive Edition a bien grandi depuis sa sortie en 2019. Après presque 40 mises à jour, 3 extensions proposant des civilisations et des campagnes inédites et des améliorations constantes, le jeu est meilleur que jamais. Vous pourrez profiter de 83 cartes, 42 civilisations en multijoueur, 34 campagnes solos, 10 modes multijoueurs et 7 campagnes en coopération. Les joueuses et les joueurs Xbox pourront bientôt découvrir tout ce que le jeu phénomène peut offrir ! Si vous ne pouvez pas vous séparer de votre clavier et de votre souris, nous nous sommes assurés qu’ils seraient compatibles avec la version console. Le jeu sera également compatible cross-play, pour que vous puissiez jouer avec vos amis, sur Xbox et sur PC. Il sera aussi disponible dans le cloud, afin de vous laisser bâtir votre empire, même lorsque vous serez loin de votre PC ou de votre console. 2023 sera une grande année pour celles et ceux qui attendaient une version Xbox d’Age of Empires, puisqu’Age of Empires IV sortira également sur console plus tard dans l’année ! Les équipes en charge des versions consoles ont travaillé ensemble pour vous offrir une expérience complémentaire et vous proposer le dernier volet en date de la série sur Xbox. Nous vous en dirons plus au cours de l’année prochaine, suivez nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. Les deux jeux seront disponibles sur le Microsoft Store, dans le Xbox Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate et vous pourrez profiter des trébuchets, de la destruction de châteaux et bâtir des empires, sur la plateforme de votre choix. Nous avons hâte d’entrer dans ce nouvel Âge. Rejoignez-nous !

L'Édition Anniversaire de Age of Empires IV (disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr) a sinon été lancée ce mardi, avec les Ottomans et les Maliens, des défis, des Succès, des fonctionnalités inédites et le contenu de la Saison 3. Pour être complet, Age of Empires III: Definitive Edition a lui bénéficié d'une mise à jour amenant des fonctionnalités et cartes inédites, et des packs d'éléments cosmétiques comprenant des héros familiers ou exclusifs, mais n'a lui pas encore été confirmé sur consoles.

Et, pour terminer, un Age of Empires: Mobile a été annoncé sur iOS et Android, avec un court teaser qui ne dévoile en rien à quoi ressemblera l'expérience.