Age of Empires IV : premiers détails sur les nouveautés des Saisons 1 et 2

Quelques semaines après son lancement sur PC, Relic avait détaillé les nouveautés à venir dans les premiers mois pour Age of Empires IV. Le studio refait désormais le point en se tournant sur les ajouts qui seront apportés durant le premier semestre 2022. Il y aura ainsi une mise à jour majeure par trimestre, avec des changements niveau gameplay puis une saison numérotée dont les nouveautés débuteront environ une semaine après le patch, pour que la communauté ait le temps de s'habituer au rééquilibrage. Il y aura à chaque fois des corrections de bugs et du contenu additionnel, pour le solo ou le jeu en ligne.

La thématique de la Saison 1 est encore secrète, mais elle sera accompagnée par un Éditeur de contenu en bêta, suppléé par des didacticiels et mods conçus par les développeurs. Elle introduira aussi le classement saisonnier, avec une difficulté et des récompenses selon votre niveau en multijoueur, et une amélioration des raccourcis clavier, avant que les entrées entièrement remappables ne soient proposées en Saison 2. Dans un premier temps, nous pourrons seulement profiter de catégories supplémentaires, de reparamétrage des boutons 3, 4 et 5 des souris, ou encore d'associations additionnelles via les commandes ALT et Shift.



Les développeurs ont également préparé des améliorations de la qualité de vie pour la file d’attente, le déplacement de la patrouille, une sélection de randomiser CIV et une carte récapitulative complète d’après-match. Les cartes MegaRandom, un nouveau défi Art of War, la possibilité de régler la difficulté les missions de la campagne et d'autres choses du genre sont prévues pour cette Saison 1, encore non datée.

Pour la Saison 2, les ambitions ne sont pas encore fixées, mais Relic prévoit déjà d'améliorer son système de classement, les commandes entièrement reparamétrables donc, un système de vote de carte et la possibilité de choisir la couleur du joueur. Pour l'avenir, les développeurs s'intéressent déjà à l'optimisation du mode Spectateur, de nouveaux cheats et taunts à envoyer à l'adversaire, et un système d'indicateur de chemin. En attendant les détails et les dates, vous pouvez jouer à Age of Empires IV via le PC Game Pass, actuellement à 9,99 € les 2 mois sur Amazon.fr.

