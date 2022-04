Age of Empires IV : un trailer pour découvrir les nouveautés de la Saison 1 avant sa sortie

5 mois après son lancement, Age of Empires IV va enfin passer à la vitesse supérieure avec la sortie de sa Saison 1 : Festival of Ages. Elle marquera le début d'une année de nouveautés et modifications gratuites, et peut-être plus, qui seront introduites au début et en cours de chaque saison.

Ainsi, cette saison ajoutera l'éditeur de contenu en bêta, pour créer ses propres cartes et mécaniques de jeu, les parties classées en 1v1 et des défis saisonniers pour remporter des récompenses exclusives, une carte MegaRandom pour jouer avec des paramètres aléatoires, un défi Art of War: Advanced Combat pour se préparer aux affrontements les plus ardus, ainsi que des améliorations techniques concernant notamment la file d'attente et les raccourcis clavier.

Tout sera expliqué dans le changelog qui accompagnera la mise à jour à sa sortie la semaine prochaine, à une date précise encore inconnue, mais avant cela, nous en avons un aperçu dans une bande-annonce. Pour les plus intéressés, les développeurs ont évoqué cette Saison 1 dans un livestream d'une heure à retrouver ci-dessous.

Age of Empires IV est actuellement disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Age of Empires IV : bientôt un portage sur consoles Xbox ?