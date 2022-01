Age of Empires IV : bientôt un portage sur consoles Xbox ?

Même si certains types de jeux sont plus facilement jouables au clavier et à la souris sur PC, cela ne les empêche pas forcément de sortir sur consoles de salon avec une jouabilité adaptée aux manettes. Ce fut le cas récemment pour Microsoft Flight Simulator, et Xbox Game Studios pourrait remettre le couvert avec Age of Empires IV.

Le site Aggiornamenti Lumia, qui scrute les changements opérés sur les serveurs du Microsoft Store, a découvert qu'un certain fichier XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) était disponible pour des tests internes sur le Xbox insider Hub. L'acronyme XIP pourrait vouloir dire Xbox Insider Preview et, surtout, Cardinal était le nom de code utilisé lors des phases d'essai pour AoE IV. Cela signifie-t-il bien que des tests sont en cours pour optimiser le RTS pour les consoles de salon ? Seulement sur Xbox Series X|S comme MSF, ou aussi sur Xbox One ? Nous en saurons peut-être plus à ce sujet dans les semaines qui viennent.

