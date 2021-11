24H sur GAMERGEN.COM : des soldes PlayStation à gogo, un patch Marvel’s Guardians of the Galaxy et un point sur Age of Empires IV

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 18 novembre 2021 ?

Avis aux joueurs PlayStation, plusieurs productions baissent de prix pendant un temps sur le PlayStation Store et le site PlayStation Direct. En outre, Marvel’s Guardians of the Galaxy a eu droit à un patch et le planning des futures mises à jour d’Age of Empires IV a été détaillé.

Dans le reste de l’actualité, le jeu de combat Multiversus a été officialisé, Phil Spencer est pour l’émulation légale, une mise à jour 1.1.1 pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante a été diffusée, la date de sortie de Sifu a été avancée, Pragmata a été repoussé, différents titres amusants peuvent être récupérés gratuitement sur l’Epic Games Store et un pack Xbox Series S incluant Fortnite et Rocket League a été annoncé.

Pour finir, divers jeux sont en promotion sur le Nintendo eShop.