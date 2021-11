Phil Spencer (Xbox) est pour l'émulation légale

La rétrocompatibilité est un sujet important pour les joueurs, et alors que la PlayStation 4 ne permettait de faire tourner aucun jeu d'ancienne génération, la PS5 fait heureusement fonctionner ceux de sa petite sœur. Chez Microsoft, c'est encore mieux, les Xbox Series X|S permettent de jouer à des titres de la première Xbox, le constructeur a d'ailleurs récemment rajouté plus de 70 jeux à sa liste de titres rétrocompatibles.

Mais Phil Spencer veut aller encore plus loin. Le patron de Xbox a discuté avec Axios de ce sujet, et il aimerait bien que jouer à de vieux jeux vidéo soit aussi simple qu'avec d'autres médias. La solution ? Une émulation, légale évidemment, portée par tous les acteurs de l'industrie vidéoludique :

Je pense que nous pouvons apprendre grâce à l'histoire sur la façon dont nous sommes arrivés ici grâce à la création. J'aime ça en musique. J'adore ça dans les films et à la télévision, et il y a de bonnes raisons pour que le jeu suive ce mouvement. Mon espoir (et je pense que je dois le présenter de cette façon à partir de maintenant) est qu'en tant qu'industrie, nous travaillerions sur une émulation légale qui permettrait au matériel moderne d'exécuter n'importe quel exécutable plus ancien (dans des limites raisonnables) permettant à quelqu'un de jouer à n'importe quel jeu. Je pense qu'en fin de compte, si nous disions : « Hé, tout le monde devrait pouvoir acheter n'importe quel jeu, ou posséder n'importe quel jeu et continuer à jouer », cela semble être un bon objectif pour nous en tant qu'industrie.

Phil Spencer reste dans la ligne directrice de Microsoft, visant à toucher un maximum de public avec ses jeux, et ce pour le plus longtemps possible. Et il est vrai que légalement, les joueurs aimant acheter de nouvelles consoles doivent en général faire une croix sur leur précédente ludothèque, ou acheter des versions remastérisées, parfois développées avec les pieds. L'émulation est évidemment bien connue des joueurs, et si les programmes sont légaux, les ROM bafouent les droits du copyright et sont illégales, Nintendo est d'ailleurs très à cheval sur ce point. Alors, verrons-nous un jour des consoles capables de faire tourner de très vieux jeux, dans le but de préserver les anciennes créations vidéoludiques ? Phil Spencer l'espère, affaire à suivre ! Vous pouvez pour rappel retrouver la Xbox Series S à 299 € sur Amazon.