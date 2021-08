Nintendo ordonne à RomUniverse de « détruire » toutes ses copies de jeux sous peine de conséquences

Plus tôt cette année, Nintendo gagnait son procès contre le distributeur de Rom et obtenait 2,1 millions de dollars. L'éditeur du jeu avait alors demandé une injonction permanente contre Matthew Storman, le propriétaire du site, car il craignait qu'il ait la fâcheuse envie de le remettre en ligne. Le juge a récemment accepté cette requête du géant japonais après avoir examiné à nouveau l'affaire et les actions en cours de Storman.

Le tribunal a désormais ordonné au faussaire de « détruire définitivement tous les jeux Nintendo non autorisés ou autres copies non autorisées de la propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les films, les livres et la musique ».

Le juge a donné à Storman jusqu'au 17 août 2021 pour se conformer et jusqu'au 20 août pour déposer une déclaration auprès du tribunal vérifiant qu'il a suivi les ordres du juge. S'il ne le fait pas, il pourrait faire face à des accusations de parjure, c'est-à-dire une violation de serment, et pourrait alors alourdir les peines qu'il encoure déjà.

S'il y a des ennemis à ne pas se faire, Nintendo est en haut du classement !

