Nintendo gagne son procès contre un distributeur de ROMs et obtient 2,1 millions de dollars

En septembre 2019, Nintendo portait plainte contre RomUniverse, un site Internet qui distribuait des ROMs de jeux piratés, contre un abonnement mensuel. De quoi faire bondir le constructeur japonais, qui avait déjà réussi à faire cesser cette activité, mais le procès a duré de longs mois.

Il vient cependant d'arriver à son terme et, bien évidemment, Nintendo a gagné. RomUniverse a ainsi été condamné à payer 2,1 millions de dollars au géant nippon, un montant qui comprend 35 000 $ pour chacun des 49 copyrights bafoués et 400 000 $ pour les 29 marques déposées utilisées illégalement sur le site. À l'origine, Nintendo demandait 90 000 $ pour chaque copyright et 400 000 $ pour chaque marque déposée, soit un total de 15 millions de dollars.

Si RomUniverse est condamné à une amende de la sorte, c'est parce qu'il vendait les ROMs, contre un abonnement, lui permettant donc d'avoir des revenus sur le dos de Nintendo, et qu'il avait déjà refusé de fermer son site après une première demande de Nintendo. Matthew Storman, qui gérait le site, indique de son côté que RomUniverse lui aurait permis de se faire entre 30 000 $ et 36 000 $ de revenus seulement, et se défendait en expliquant au juge que ce n'était pas lui qui mettait en ligne les fichiers piratés et qu'il ne les vérifiait même pas, ce qui n'a pas convaincu la cour. Pour rappel, LoveROMs et LoveRETRO avaient subi le même sort en 2018, Nintendo ayant obtenu plus de 12 millions de dollars après le procès.