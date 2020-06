Animal Crossing: New Horizons, des villageois échangés contre de l'argent, Nintendo réagit

Animal Crossing: New Horizons propose de vivre sa petite vie sur une île paradisiaque, mais les possibilités sont nombreuses, et les fonctionnalités en ligne donnent lieu à des situations pour le moins inattendues. Si rendre visite à un inconnu croisé sur les réseaux sociaux pour vendre ses navets plus chers est monnaie courante, d'autres pratiques sont quant à elles très mal vues par Nintendo.

Comme le rapporte Kotaku, un compte Twitter japonais propose d'échanger des villageois peu communs contre de l'argent réel. Bouloche, Laura et Mathéo sont ainsi refourgués contre 5 000 yens (41 €), tandis que Jacqu'O coûte 8 000 yens, soit plus de 66 € ! Une pratique pas très morale, mais surtout totalement illégale, Nintendo explique bien dans ses conditions d'utilisation des services en ligne qu'il est possible de monétiser ses vidéos sur YouTube, mais qu'il est interdit de se faire de l'argent d'une autre manière avec sa propriété intellectuelle. Le studio japonais est au courant de cette pratique et affirme travailler sur des solutions pour la contrer efficacement.

Échanger un villageois n'est pas chose aisée dans Animal Crossing: New Horizons, il faut d'abord avoir une maison de libre, puis se rendre sur l'île d'un autre joueur le jour où un de ses villageois fait ses cartons pour partir. Il est ensuite possible de lui demander de venir s'installer sur votre île.

Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch, et il continue de se vendre comme des petits pains.

