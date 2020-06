Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 23) : un top 5 100 % Switch

Autant se l'avouer, jusqu'à l'arrivée de The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons risque de rester au sommet des ventes de jeux vidéo en France. Il y a tout de même eu du mouvement derrière lui début juin, alors que Ring Fit Adventure a refait une incursion à la deuxième place malgré le déconfinement, et que la compilation de jeu de société 51 Worldwide Games a réussi à atteindre une très honorable cinquième place pour sa sortie.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition tient le coup et reste en quatrième position, tandis que Mario Kart 8 Deluxe fait toujours acte de présence au milieu de ce top 5 100 % Switch, alors que Final Fantasy VII Remake n'est plus présent.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1 au 6 juin 2020