TEST de Ring Fit Adventure : un peu de souffrance physique et beaucoup de plaisir ludique

Nintendo, c’est quand même une société qui vous veut du bien. Souvenez-vous, c’est elle qui a démocratisé le genre de la remise en forme quand Wii Sport sortait en 2006. Un premier pas plus fun qu’autre chose, mais qui ouvrait naturellement la voie à d’autres productions vous invitant à vous dégourdir les jambes. La révélation a eu lieu un an plus tard quand Wii Fit (2006 au Japon, 2007 ailleurs) faisant de Big N. un précurseur, mais également le big boss incontesté auprès des joueurs voulant faire pousser un abdo ou deux.

Le titre dégage un réel sentiment de progression au fur et à mesure des utilisations.

Tout ce laïus pour dire que Ring Fit Adventure vient prendre la succession de ces jeux feel good précisément là où Nintendo les avait laissés durant la sixième génération de console. Une renaissance qui n’est pas pour nous déplaire vu que le genre commençait sérieusement à manquer de candidats intéressants depuis toutes ces années. Le titre a comme ses illustres aïeux la capacité de rassembler tous les joueurs, y compris les plus casuals. C’est clairement un plus pour celui qui devrait trouver sans aucun souci sa place sous le sapin aux côtés d’autres party-game à savourer en famille. Pas de secret, si le public est aussi large, c’est parce que Ring Fit Adventure est un jeu qui se prend en main extrêmement facilement. En même temps, nous suons plus que nous jouons réellement. L’intégralité du jeu n’est que petites foulées, abdos, squats ou encore étirements.

Un menu un peu violent pour les moins sportifs d’entre nous, mais qui nous apparait parfaitement digeste dès les premières minutes de « jeu ». Nintendo, en bon professeur, est là pour nous tenir la main et rend presque miraculeusement le sport accessible à tous par le biais d’un contenu archi-complet et adaptatif. Même si « effort physique » est un terme que vous n’utilisez que pour faire une bonne blague, Ring Fit Adventure a un niveau et des exercices adaptés pour vous. Plus que sa capacité à s’adapter aux différents profils, c’est la pertinence du suivi qui nous a paru pleine de justesse. Le titre dégage un réel sentiment de progression au fur et à mesure des utilisations, une composante ultra importante lorsqu’il s’agit de faire du sport sur le long terme.

Le catalogue des exercices est quant à lui surchargé. C’est bien simple, tous les muscles y passent avec tous les mouvements possibles et imaginables. Nous n’en attendions pas moins d’un jeu de sport, mais nous sommes quand même enchantés de voir des modes permettant de créer un entraînement totalement sur mesure comprenant des paramétrages encore plus avancés et exotiques. Bref, tout est pensé pour que vous versiez votre petite goûte de transpiration d’une manière ou d’une autre. Et si l'expérience ne remplace pas une sortie à la salle du coin, elle reste une alternative envisageable. Et puisqu’il s’agit de faire du sport de manière relativement sérieuse, il faut souligner la finesse de Ring Fit Adventure qui camoufle ses litres de sueurs versés par un aspect ludique considérablement renforcé.

Du beau jeu





Aussi sympathique que soient les Wii Fit et compagnie dont s’inspire Ring Fit Adventure, ils leur manquent ce petit quelque chose accrocheur. Un grain de folie qui avec le recul donne l’impression que ces productions étaient un peu aseptisées. Le jeu qui nous intéresse aujourd’hui a fait son parti de sortir de cette logique pour aller vers quelque chose de plus funky. Ça commence par une interface nécessairement plus attrayante, à la fois simple et dynamique. Les leçons de bien-être et les conseils nourriture/santé sont au cœur du jeu comme autrefois, mais ils sont cette fois-ci maquillés d’un fin trait d’humour et de belles images.

Des mécaniques de light RPG et de platformer qui s’insèrent parfaitement dans la dynamique d’un jeu de sport.

L’essentiel de ce nouvel aspect ludique vient cependant du mode aventure qui donne son nom au jeu et que nous n’aurions jamais imaginé dans un titre pareil avant d’y avoir joué. Oui, oui, une véritable aventure, avec un héros, un mentor, un grand méchant et même une histoire. Il ne faut pas rêver, les game designers ne sont pas allés chercher leur inspiration bien loin et nous comprenons très rapidement que toutes les considérations artistiques ont été laissées de côté. Le scénario tient sur un demi-post-it (un être maléfique s’échappe de sa prison et veut détruire le monde en faisant du sport…), votre némésis est un dragon culturiste qui s’appelle Drago et le monde que vous devez protéger est apparemment désertique. La direction artistique est quant à elle à géométrie variable. Tantôt potache à l’image de Drago qui parait sortir tout droit du clip Macho Man des Village People, elle arrive aussi à être douteuse comme l’atteste le design carré de votre avatar, dont la personnalisation est pour le moins pauvre. Elle est le reste du temps colorée et chaleureuse, comme la bande-son. Le combo idéal pour nous emmener faire du sport dans des environnements charmants au demeurant.

Il ne faut pas oublier que nous sommes là pour faire du sport. Il faut donc pardonner à tous ces artifices d’être minimalistes puisqu’ils ne sont là que pour nous faire passer un moment plus agréable. En revanche, il ne fallait pas se planter avec les ficelles du game design. Force est de constater que sur ce plan, Nintendo rend une copie impeccable avec des mécaniques de light RPG et de platformer qui s’insèrent parfaitement dans la dynamique d’un jeu de sport. Chaque niveau est plus ou moins un programme d’entraînement complet où la course et les montées de genoux sont à la fois vos principaux exercices, mais aussi la source d’expérience primaire qui va permettre à votre personnage de se développer. La finalité de tout cela, c’est évidemment les combats au tour par tour qui ne manqueront pas de ponctuer vos parcours de santé. En guise d’attaque ? Des efforts physiques naturellement.

La stratégie n’est clairement pas le maître-mot de ces affrontements, mais au moins, l’idée de « type » d’attaque à fait son bout de chemin, ce qui nous donne des batailles finalement assez proches de celles d’un Pokémon. La possibilité de récupérer de l’équipement (sous forme de tenues de sport) est aussi une bonne chose, mais la véritable vertu des combats est surtout de varier votre entraînement avec une quarantaine de mouvements différents qui sont à débloquer tout au long de l’aventure. Ajoutez à ceci les nombreuses interactions avec le décor et vous obtenez finalement un « vrai » jeu, certes simple, mais qui s’avère assez efficace pour vous faire oublier que vous n’êtes là que pour contracter vos abdos. Nous ne pourrions être exhaustifs en parlant de cette aventure sans mentionner l’excellent travail de level design des développeurs qui rend cette mascarade complètement crédible. Dans le même esprit, la présence de mini-jeux est plus qu’appréciable pour faire passer la pilule sportive. Il est à la limite dommage qu’aucune option pour jouer à plusieurs ne soit d’actualité.

Un bien bel accessoire





La magie opère donc, et elle fonctionne d’autant plus que Nintendo a trouvé un accessoire au moins aussi intrigant que la balance de Wii Fit, mais bien plus sympa pour faire du sport. Nous parlons bien sûr du Ring-Con, cette espèce d’anneau improbable que vous avez déjà pu apercevoir et qui ne paie pas de mine lors de la première prise en main. De prime abord, l’appareil paraît simplement bizarre et encombrant. Un soupçon planait également quant à sa solidité, mais nos idées se sont rapidement confrontées à une réalité beaucoup plus rassurante. Le côté étrange du Ring-Con ne s’en va jamais réellement, mais pour le reste, il faut avouer que l’objet s’avère robuste, pratique à utiliser et finalement assez confortable avec ses poignées en mousse et une légèreté appréciable. Bien qu’il ne soit pas assez grand pour faire du hula hoop, le Ring-con a quand même le défaut d’être volumineux et donc difficile à ranger.

Il faut avouer que l’objet s’avère robuste, pratique à utiliser et finalement assez confortable.

En jeu, il permet en tout cas de faire une grande quantité d’exercices rien qu’en le pressant ou en l’étirant, en plus d’avoir des fonctionnalités que les vrais sportifs devraient approuver. Nous pensons notamment au calcul du pouls qui fait appel à la caméra infrarouge des Joy-Con fixés sur l’anneau, le calcul des calories se faisant à la fin de chaque entraînement. Dans un autre registre, son utilisation en mode nomade nous parait un peu compromise. Vu que le jeu vous demande régulièrement de vous allonger et que vous ne pouvez pas tenir la Switch dans vos mains pour voir ce qui se passe à l’écran, l’expérience n’est vraiment optimale que dans le confort d’une maison avec une grande télévision.

Malgré ce petit accroc, Ring Fit Adventure remplit son rôle de coach ambulant avec brio. Sa plus grande force n’est pas de réussir à vous faire pratiquer du sport en vous proposant des activités et exercices très complets, mais bien de le faire avec beaucoup de subtilité. L’illusion de jouer à un titre « classique » est totale et assez fun, il faut bien le reconnaître. L’aventure principale sous ses airs de RPG / platformer est une source de motivation non négligeable pour commencer à courir. Armé d’un accessoire de qualité et de mécaniques bien ficelées, Ring Fit Adventure pourrait bien être le compromis idéal pour les joueurs qui souhaitent faire un peu de sport. Ceux qui sont déjà baraqués devraient également trouver un certain attrait au titre, ne serait-ce que pour l’utilisation innovante du Ring-Con, la difficulté réelle et croissante des exercices ou encore la possibilité de personnaliser ses séances d’entrainement.

Les plus Très complet

Du sport maquillé en jeu vidéo

Abordable pour tout le monde

Le Ring-con, une belle invention

Personnaliser son entraînement

Dimension plateforme et RPG soignée Les moins Scénario et direction artistique bas de plafond

Un peu moralisateur

Ne remplace pas une vraie séance de sport

Ring-Con encombrant