Tetris 99 : Ring Fit Adventure s'invite dans le 12e Grand Prix avec un thème à récupérer

Nous étions habitués chaque mois à ce qu'un nouveau Grand Prix nous donne une occasion de relancer Tetris 99 pour notamment y gagner un thème inédit basé sur une licence de Nintendo, comme cela a pu être le cas avec Pokémon Épée et Bouclier ou Luigi's Mansion 3 en fin d'année dernière. Sauf que depuis début février et le Nouvel An lunaire, plus rien, jusqu'à aujourd'hui.

Nintendo a annoncé pour cette fin de semaine le 12e Grand Prix Édition Ring Fit Adventure, qui se tiendra du vendredi 24 avril à 9h00 au mardi 28 avril à 8h59. À la clé cette fois, un thème aux couleurs du jeu de sport de la Switch qui pourra être obtenu en récoltant 100 points durant cette période, rien de plus simple. Envie de voir à quoi il ressemble ? Le compte Twitter japonais a diffusé une petite vidéo qui donne envie de bouger en rythme.

Rendez-vous ce week-end pour quelques parties de Tetris 99, qui est pour rappel gratuit si vous disposez d'un abonnement au Nintendo Switch Online, mais dispose de plusieurs DLC payants inclus dans la version boîte distribuée dans le commerce.