Nintendo Switch : le pack avec Ring Fit Adventure et la console de retour

Début décembre 2020, Nintendo lançait un pack regroupant sa console Switch avec le jeu Ring Fit Adventure, pour faire du sport en s'amusant. Un joli cadeau à mettre sous le sapin, les stocks n'ont évidemment pas fait long feu, mais le constructeur nippon est de retour avec ce même pack, à prix réduit.

Alors qu'il coûtait 379,99 € l'année dernière, le pack Nintendo Switch + Ring Fit Adventure est ici vendu 329,99 €, notamment chez Amazon et Cdiscount. En détail, ce bundle regroupe la console de salon portable Nintendo Switch avec ses Joy-Con Néon, un code de téléchargement pour le jeu Ring Fit Adventure et ses deux accessoires officiels, à savoir le Ring-Con et la sangle de jambe. De quoi éliminer quelques calories après les copieux repas de fin d'année.

Si vous ne connaissez pas Ring Fit Adventure, vous pouvez retrouver notre critique du jeu juste ici : TEST de Ring Fit Adventure : un peu de souffrance physique et beaucoup de plaisir ludique