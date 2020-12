Ring Fit Adventure : un pack avec une Switch et le jeu de sport dévoilé

Les Switch de Nintendo seront bien évidemment des consoles incontournables sous le sapin de Noël, d'autant que les stocks de PlayStation 5 et Xbox Series X sont encore très faibles. Le constructeur japonais a pensé à tout et dévoile aujourd'hui avec un pack regroupant la console et un jeu très sportif.

Eh oui, à partir du vendredi 11 décembre, les joueurs lorgnant sur une Switch vont pouvoir opter pour un pack incluant la console de Nintendo et le jeu Ring Fit Adventure, qui a déjà cartonné à son lancement l'année dernière puis lors du premier confinement il y a quelques mois. Plus précisément, les joueurs retrouveront dans ce pack les accessoires Ring-Con et Sangle de jambe ainsi qu'un code de téléchargement pour le jeu, à activer sur l'eShop, ainsi que la Switch et ses Joy-Con néon.

Le pack Nintendo Switch et Ring Fit Adventure est déjà disponible en précommande à 379,99 € chez Amazon.fr, il sortira officiellement ce vendredi.

