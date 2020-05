51 Worldwide Games : tout ce qu'il faut savoir sur la compilation de jeux de société, cartes et plateau résumé en quelques minutes

Durant l'unique Nintendo Direct généraliste auquel nous avons eu droit cette année, la firme en avait profité pour annoncer une exclusivité plutôt sympathique à même d'occuper petits et grands cet été, 51 Worldwide Games. L'ensemble des grands classiques inclus dans la cartouche avaient alors été passés en revue rapidement, de même que les fonctionnalités en ligne qui seront disponibles.

L'éditeur revient aujourd'hui à la charge avec une plus longue vidéo qui détaille en premier lieu davantage chacun des 19 jeux de plateau, nous montrant un peu la manière dont ils se jouent, certains n'étant pas forcément bien connus du grand public ou des plus jeunes. Les 11 jeux de cartes viennent ensuite, avec même l'apparition des personnages cultes de la marque pour le Matching. 10 jeux de société et autres divertissements plus réalistes sur le thème du sport tel qu'un véritable bowling suivent, ainsi que 10 titres inclassables (bon, il y a pourtant encore des cartes), qui promettent de longues heures de plaisir assez varié. Et pas de panique si vous ne connaissez pas les règles, des tutoriels sont intégrés soit directement ou via des vidéos explicatives. De même, quelques anecdotes viendront compléter nos connaissances, un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable en renforçant notre culture générale.

Motion control, multijoueur en local jusqu'à 4 avec les consoles pouvant toutes servir d'affichage dans le cadre du jeu de circuit de voiture (mode Mosaïque) ou affichant chacune la main d'un participant avec la nécessité de ne posséder qu'une seule cartouche comme à l'époque de la DS, et évidemment multi en ligne à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online, les manières de s'amuser ne manqueront pas.

La date de sortie de 51 Worldwide Games est fixée au 5 juin à travers le monde.