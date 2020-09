Joy-Con Drift : UFC-Que Choisir porte plainte contre Nintendo

Moué, c'est pas ça de l'obsolescence programmée...



Le problème est totalement aléatoire, certains l'auront top d'autre jamais.



De mon coté sa m'arrive d’avoirs le problème sur ma switch dayone, des grands cercle rapide avec le joystick et le problème ne reviens plus avant plusieurs semaine.



Mon frère a eu le problème, un coup de dégrippant et le problème n'est plus jamais revenue.



On est vraiment très loin d'un matériel programmé pour ne plus fonctionner.



Et au passage j'ai eu le même problème sur ma sixaxis et sur d'autre manette PC, donc c'est loin d'être propre a Nintendo.