Switch : Nintendo s'excuse officiellement pour le Joy-Con Drift

La Nintendo Switch est en circulation depuis maintenant plus de trois ans, mais ce n'est que depuis l'année dernière que le Joy-Con Drift fait parler de lui. De plus en plus de joueurs ont témoigné que leurs joysticks avaient tendance à ne pas revenir au point neutre et à toujours engendrer un déplacement du curseur sur l'écran, gênant grandement leurs parties. Nintendo n'avait jamais vraiment reconnu la situation, indiquant seulement à la communauté de se retourner vers le SAV en cas de problème.

Surprise, le président de la société Shuntaro Furukawa a profité d'un récent entretien avec ses investisseurs, dont le compte-rendu a été rendu public, pour s'excuser publiquement des problèmes rencontrés avec les Joy-Con. Il a aussi expliqué que comme l'affaire était sujet à une class action aux États-Unis, il ne ferait pas davantage de commentaires pour le moment.

Concernant le Joy-Con, nous nous excusons pour tout problème causé à nos clients. Nous continuons à tout faire pour améliorer nos produits, mais comme le Joy-Con fait l'objet d'un recours collectif aux États-Unis et qu'il s'agit toujours d'un problème en suspens, nous aimerions nous abstenir de répondre sur des actions spécifiques.

Drôle de discours donc : si Nintendo est effectivement au fait du Joy-Con Drift sur son matériel, pourquoi devoir forcément attendre la fin du recours collectif pour envisager des solutions ou des compensations ? Faut-il vraiment que le constructeur se retrouve condamné pour proposer ne serait-ce qu'un remplacement gratuit des modèles défectueux ? Nous ne sommes visiblement pas au bout de l'affaire. Si le Joy-Con Drift ne vous fait pas peur, rappelons qu'une paire de manettes seule vaut tout de même 69,99 €.

Lire aussi : Joy-Con Drift : la colère monte, UFC Que Choisir menace Nintendo d'une attaque en justice