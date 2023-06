Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 aussi annoncé sur Nintendo Switch et daté sur toutes les plateformes

Le mois dernier, Konami dévoilait Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, remake de son jeu d'infiltration dans la jungle, mais également Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, une compilation des trois premiers volets de la saga. Eh bien, bonne nouvelle, cette trilogie à l'ancienne va aussi arriver sur Switch.

Lors du Nintendo Direct, nous avons appris que la date de sortie de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 est fixée au 23 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et donc Nintendo Switch. La compilation regroupera pour rappel Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ainsi que les deux premiers opus de la saga, Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake, sans oublier les deux titres sur NES, Metal Gear et Snake's Revenge. En plus de cela, nous retrouverons Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel et sa suite, Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, qui sont des romans graphiques comme leurs noms l'indiquent.

Comme si cela ne suffisait pas, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 inclura des documents numériques comme des artbooks et des guides stratégiques, ainsi que des musiques. De quoi ravir les fans nostalgiques.