Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, des détails qui font peur, mais une version PS4 annoncée

En plus d'avoir annoncé Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, un remake de MGS 3: Snake Eater, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Konami avait dévoilé en mai dernier Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, une compilation des trois premiers Metal Gear Solid pour ces mêmes plateformes, en HD Edition.

Le titre arrivera également sur Switch, cela avait officialisé lors d'un Nintendo Direct au tout début de l'été, mais voilà que Konami annonce désormais que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sera aussi disponible sur PlayStation 4. Cette dernière version a visiblement été très demandée par les joueurs, le studio veut leur faire plaisir, mais il faudra apparemment patienter un peu plus longtemps pour mettre les mains sur ce portage PS4.

Par ailleurs, plusieurs journalistes ont récemment été invités à essayer avant l'heure ce Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dont nos confrères de Nintendo Life qui se sont évidemment focalisés sur la version Switch... et ça fait peur. Le journaliste Alex Olney explique que Konami a simplement repris les versions HD Edition de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sorties sur PS3 et Xbox 360 en 2012, le logo est présent et même le « © 2012 Konami » est encore là ! Et ce n'est pas tout : Nintendo Life explique que la version Switch affiche du 720p à 30 fps, là où les versions PS3 et Xbox 360 tournaient en 60 fps à l'époque. S'il est facile de taper sur la console de Nintendo, bien moins puissante que ses concurrentes directes, elle peut faire quand même bien mieux que les machines vieilles de plus de 10 ans...

Le journaliste a demandé des explications à Konami, le studio nippon explique que la résolution et le framerate devraient être les mêmes que les versions HD Edition de l'époque, donc en 720p à 60 fps. Pour le 720p, cela va faire saigner quelques yeux en 2023, mais pour le framerate, il faudra patienter et voir les versions PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC, car pour l'instant, la Switch n'atteint pas les 60 fps. Notons quand même que Nintendo Life est ravi du contenu, avec un menu séparé pour chaque opus majeur, mais c'est surtout la partie technique qui dérange.

La date de sortie de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 est fixée au 23 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, puis plus tard sur PS4. Vous pouvez précommander la compilation à 59,99 € sur Amazon.